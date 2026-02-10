El nuevo cerebro de Siri, impulsado por Gemini, está a punto de llegar. Descubre cómo probarlo en iOS 26.4 este mes

Según se informa, la primera versión beta para desarrolladores de iOS 26.4 se lanzará en dos o tres semanas.

Aquí es donde deberíamos ver las primeras partes de la renovación de Siri con Gemini.

La primera versión beta pública probablemente llegará a finales de febrero o principios de marzo, y la versión final se lanzará probablemente a finales de marzo o principios de abril.

Es justo decir que ha habido una larga espera para que Apple renovara Siri. Podría decirse que necesitaba algún tipo de renovación incluso antes de que la IA fuera una opción, pero ya llevamos más de 18 meses esperando desde que Apple anunciara por primera vez la actualización de Siri con IA, un anuncio que influyó en mi decisión de comprar el iPhone 16 Pro Max, que se lanzó ese año. Por fin, parece que la espera está a punto de terminar.

Según el observador de Apple Mark Gurman, que escribe para Bloomberg (a través de 9to5Mac), Apple lanzará la primera versión beta para desarrolladores de iOS 26.4 en la semana del 23 de febrero, lo que significa que solo faltan dos o tres semanas en el momento de escribir este artículo.

Esto es relevante porque se espera que iOS 26.4 incluya «algunos componentes» de la tan esperada renovación de Siri con tecnología Gemini prometida por Apple. En concreto, se dice que tendrá contexto personal, reconocimiento en pantalla e interacciones tanto dentro de la aplicación como entre aplicaciones.

Más inteligente y consciente que nunca

Siri en un iPhone 16 Pro Max (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En otras palabras, Siri debería ser capaz de buscar información en tus correos electrónicos, notas y mensajes de texto, así como realizar acciones en tu pantalla y dentro de las aplicaciones. Por lo tanto, debería ser mucho más capaz de lo que es actualmente. Sin embargo, otras actualizaciones de Siri, incluida una nueva interfaz similar a un chatbot, aparentemente no llegarán hasta iOS 27 a finales de este año.

En cualquier caso, a menos que seas desarrollador, es posible que no te interese descargar esta versión beta temprana de iOS 26.4, pero si lo haces, aquí te explicamos cómo descargar las versiones beta para desarrolladores de iOS.

Es probable que la primera versión beta pública se lance un par de semanas después, es decir, a finales de febrero o principios de marzo, y también tenemos una guía que explica cómo descargar las versiones beta públicas de iOS.

Después de eso, esperamos no tener que esperar mucho para la versión final. A modo de referencia, la versión final de iOS 18.4 llegó el 31 de marzo del año pasado, por lo que es probable que veamos un calendario similar para iOS 26.4 este año.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.