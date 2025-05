iOS 18.5 ya está disponible: estas son las 4 novedades que trae junto con algunas correcciones de seguridad importantes

iOS 18.5 acaba de lanzarse para los usuarios de iPhone

Hay algunas novedades en la actualización, incluida una para el iPhone 13

iOS 18.5 también contiene más de 30 correcciones de seguridad, así que actualiza ya tu dispositivo

Oficialmente llegó iOS 18.5, ¿estás listo para conocer las nuevas características que mejorarán los iPhones compatibles?

No es una gran actualización en términos de nuevas incorporaciones, pero es importante descargarla, ya que incluye más de 30 correcciones de seguridad vitales.

En cuanto a las nuevas características, una de las más notables es un cambio relacionado con la función Screen Time. Los padres pueden utilizarla para controlar el uso que hacen sus hijos del iPhone y permite limitar el acceso a las aplicaciones, entre otras cosas. Ahora, los padres recibirán una alerta si su hijo ha introducido correctamente una contraseña para eliminar las restricciones de Screen Time.

Por otra parte, iOS 18.5 extiende los servicios por satélite de las operadoras -como la colaboración de T-Mobile con Starlink- al iPhone 13, que antes no era compatible con estas funciones.

Apple también ha modificado la aplicación Mail para que algunos controles comunes sean más fáciles de encontrar. La app Ajustes muestra ahora la información de AppleCare+ de forma más destacada, mientras que Apple también ha lanzado un nuevo fondo de pantalla Pride Harmony para sus dispositivos.

Actualizaciones de seguridad en abundancia

Suele ser una buena idea actualizar tu iPhone a la última versión de iOS para obtener tanto nuevas funciones como correcciones de seguridad. Pero la actualización iOS 18.5 subraya realmente la importancia de tener tu dispositivo con el software más reciente, ya que incluye más de 30 parches de seguridad que te ayudarán a mantener seguro tu teléfono Apple.

Muchas de las correcciones enumeradas en el sitio web de Apple tienen por objeto impedir que los piratas informáticos accedan a tus datos privados. Por ejemplo, un parche impide a los atacantes con acceso físico a tu iPhone y a la aplicación Notas ver documentos en la pantalla de bloqueo. Otro corrige un fallo que permitía a los delincuentes escuchar grabaciones de llamadas borradas.

Por otra parte, iOS 18.5 soluciona un error que no siempre silenciaba FaceTime correctamente (lo que podría revelar información sensible en una llamada), mientras que el historial de llamadas de aplicaciones eliminadas ya no aparecerá en las búsquedas de Spotlight.

También se ha reforzado la seguridad de Bluetooth y se ha reforzado el uso compartido de documentos de iCloud para impedir que los atacantes compartan carpetas sin autenticación. También hay parches para WebKit, ataques de denegación de servicio, fallos en Core Graphics, vulnerabilidades fuera de límites, etc.

Curiosamente, iOS 18.5 también contiene la primera corrección conocida para el nuevo chip módem C1 de Apple, que actualmente sólo está disponible en el iPhone 16e. En él, iOS 18.5 impide ahora que los hackers que se hayan metido en tu operador inalámbrico accedan al tráfico de red.

Afortunadamente, no parece que ninguno de los errores y vulnerabilidades que Apple ha parcheado haya sido explotado activamente todavía, a diferencia de las correcciones publicadas en iOS 18.3.2 y iOS 18.4.1. Pero eso no disminuye la importancia de instalar la actualización de iOS 18.5, ya que cuanto más seguro sea tu dispositivo, menos probabilidades tendrás de sufrir ataques de hackers y malos actores en el futuro.

Además de iOS 18.5, Apple también ha lanzado actualizaciones de seguridad para Macs y iPads más antiguos. Las versiones específicas - macOS 13.7.6, macOS 14.7.6 y iPadOS 17.7.7 - están disponibles para los productos de Apple que no han sido actualizados a los últimos sistemas operativos, ya sea debido a limitaciones de hardware o políticas de empresa. Puedes saber exactamente qué se ha parcheado en estas actualizaciones consultando la página de actualizaciones de seguridad de Apple.

Volviendo a iOS 18.5, hay muchas más correcciones de seguridad de las que hemos enumerado aquí en la página web de Apple, así que no dejes de leerla si quieres saber qué parchea la actualización en su totalidad. Combinada con las nuevas funciones que también se han añadido, es una actualización notable para tu iPhone.