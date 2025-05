Hot Sale 2025: Xiaomi anuncia increíbles descuentos, ofertas e incluso regalos especiales

Hot Sale 2025 está a la vuelta de la esquina y Xiaomi no podía dejar pasar la oportunidad de consentir a sus fans, por ello, anunció una gran campaña con bundles exclusivos que combinan innovación y tecnología. Pero eso no es todo, así que no te pierdas todos los detalles a continuación.

Serie Xiaomi 15 - De regalo Xiaomi Electric Scooter 4 Lite

Al adquirir un Xiaomi 15 Ultra (16+512) o Xiaomi 15 (12+512), estrena también un Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (existencias limitadas) y aprovecha pagos hasta a 12 meses sin intereses. Su sistema de cámaras cuádruple Leica con inteligencia artificial convierte cualquier escena en una toma perfecta para creadores, viajeros o amantes de la fotografía.

Descubre esta promoción aquí

Además, si eliges el Xiaomi 15 Ultra, podrás sumar el Kit Fotográfico con 50% de descuento para llevar tu creatividad al siguiente nivel. Su diseño premium no solo luce increíble, sino que transforma el dispositivo en una auténtica cámara fotográfica de bolsillo, ideal para mentes creativas que quieren capturar el mundo con estilo.

Descubre esta promoción aquí

(Image credit: Xiaomi)

Serie Xiaomi 14T - De regalo Xiaomi Robot Vacuum E10

Compra Xiaomi 14T (16+512) o Xiaomi 14T Pro (16+512) con hasta 12 meses sin intereses y llévate un Xiaomi Robot Vacuum E10 para comenzar a construir un ecosistema más inteligente y conectado en casa.

Pensada para amantes de la fotografía urbana y creadores digitales, la Serie Xiaomi 14T integra un lente óptico Leica Summilux de última generación, capaz de capturar desde atardeceres únicos hasta las luces de la ciudad con colores intensos y una claridad impresionante, incluso en condiciones de poca luz.

Descubre esta promoción aquí

(Image credit: Xiaomi)

Serie Redmi Note 14 - De regalo Xiaomi Smart Air Fryer

Renueva tu smartphone con Redmi Note 14 Pro+ 5G (8+256) o Redmi Note 14 Pro 5G (8+256), con hasta 12 meses sin intereses, y recibe una Xiaomi Smart Air Fryer para preparar snacks y platillos sin complicaciones estas vacaciones.

Diseñados para la vida real, estos smartphones resisten golpes, salpicaduras y el ajetreo del día a día gracias a su certificación IP68 y la tecnología All-Star Durability.

La experiencia fotográfica está potenciada por inteligencia artificial: graba con ambas cámaras al mismo tiempo, elimina objetos no deseados con un solo toque (IA Erase Pro) o amplía el fondo para lograr una toma más épica (IA Image Expansion).

Descubre esta promoción aquí

(Image credit: Xiaomi)

Xiaomi Pad 7 - De regalo Xiaomi Focus Pen y el Xiaomi Pad 7 Pro Keyboard

Integra la Xiaomi Pad 7 (8+128 o 8+256) a tu rutina diaria con pagos de hasta 12 meses sin intereses, y llévate gratis un Xiaomi Focus Pen y el Xiaomi Pad 7 Pro Keyboard.

Pensada para la productividad, esta tablet convierte su interfaz en una auténtica estación de trabajo: ventanas flotantes, multitarea real y eficiencia sin esfuerzo. Ya sea para clases, ilustración, edición o presentaciones, el stylus y teclado incluidos la transforman en una poderosa herramienta creativa y profesional.

Descubre esta promoción aquí

(Image credit: Xiaomi)

¿Ya sabes cuál de todas las promociones de Xiaomi aprovecharán este Hot Sale 2025? No olvides dejar tus comentarios, estaremos al pendiente de cada uno de ellos.