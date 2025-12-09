Olvídate de los AirTags de Apple: se rumora que Motorola y Xiaomi lanzarán pronto equivalentes para Android

Se filtraron dos nuevos competidores del AirTag

Según se informa, los dispositivos provienen de Xiaomi y Motorola.

Ambos deberían soportar tecnología de banda ultra ancha

El Find Hub que Google ha desarrollado para controlar tus dispositivos ha mejorado mucho en los últimos años, y parece que los usuarios de Android pronto recibirán un par de nuevos rastreadores para colocar en las pertenencias que no quieren perder.

En primer lugar, el informante Repeater 002 recurrió al sitio de redes sociales chino Weibo (a través de Notebookcheck ) para predecir que pronto recibiremos un dispositivo Xiaomi Tag junto con un nuevo reloj y nuevos auriculares inalámbricos de la compañía.

Sería la primera vez que Xiaomi lanza un rastreador de ubicación como este, lo cual es una sorpresa: el fabricante chino fabrica casi cualquier otro tipo de dispositivo portátil y, por supuesto, algunos de los mejores teléfonos Android del mercado.

No tenemos mucha más información aquí, pero se espera que el rastreador admita la tecnología de banda ultra ancha superior y más precisa , y podría llegar junto con el teléfono Xiaomi 17 Ultra el viernes 26 de diciembre.

Una continuación al Moto Tag

El Moto Tag original apareció en 2024 (Image credit: Future)

Nuestra segunda filtración de un rastreador se refiere a una secuela del Moto Tag original : según la gente de Android Headlines , que ha logrado obtener una imagen de marketing del Moto Tag 2, este localizador de dispositivos actualizado ya está en camino.

Al igual que su equivalente de Xiaomi, es probable que sea compatible con UWB, y según la imagen filtrada, habrá opciones en beige y naranja. Se espera una mayor precisión y sensibilidad táctil de los botones, además de una clasificación de resistencia al agua IP67.

El Moto Tag 2 también podría coincidir con el Xiaomi Tag en su lanzamiento junto con un teléfono. Ese teléfono sería el rumoreado Motorola Moto G Stylus 2026, también presentado por Android Headlines, y se espera que salga en abril, mayo o junio del próximo año.

Si quieres rastrear tus pertenencias a través del Find Hub de Google, tendrás nuevas y atractivas opciones disponibles en los próximos meses.