Google Fotos añadirá más inteligencia artificial para ayudarte a convertir tus fotos en videos
- Google Fotos podría estar a punto de recibir otra actualización de IA
- La función "Foto a video" podría incorporar un cuadro de diálogo completo
- Esto demuestra el compromiso continuo de Google con las funciones de IA
¡Ya era hora! Google Photos/Fotos ya puede convertir imágenes fijas en videos cortos, pero de forma limitada.
Tal y como ha descubierto el equipo de Android Authority, hay un código oculto en la última aplicación de Google Fotos que sugiere que pronto habrá un cuadro de texto con IA completo disponible para esta función de conversión de imágenes a vídeo, de modo que se podrá describir exactamente lo que se quiere que suceda.
Esto ofrece mucha más flexibilidad que las opciones actuales, que comenzaron a implementarse en julio para algunos usuarios: «movimiento sutil» y «me siento afortunado». Estas opciones permiten principalmente que la IA decida cómo se debe animar la foto.
La función sigue funcionando con el modelo Veo 2 más antiguo de Google. No está a la altura del último modelo Veo 3, pero sigue siendo capaz de ofrecer resultados impresionantes y divertidos, y lo único que se necesita es una imagen inicial.
La continua expansión de la IA
Es otro ejemplo de cómo Google está incorporando sus herramientas de IA en todas sus diferentes aplicaciones y servicios, lo que le da a Gemini, Veo y otros modelos un alcance mayor que el que pueden alcanzar actualmente competidores como ChatGPT.
Esto también se extiende a los dispositivos: Google presentó recientemente una gama de nuevos productos para el hogar inteligente, que incluyen cámaras Nest actualizadas y un altavoz inteligente de Google que llegará el próximo año, y todos ellos vienen con Gemini incorporado.
Aun así, OpenAI sigue ampliando su oferta con más aplicaciones, como la recientemente lanzada aplicación de vídeo Sora 2 y una especie de red social adjunta. Siguen los rumores de que también hay dispositivos de hardware con tecnología ChatGPT en camino.
No hay garantía de que la función oculta detectada en Google Fotos vaya a aparecer finalmente y se implante para todos, pero parece un paso lógico, así que mantente atento a la aplicación por si aparece alguna opción actualizada.
