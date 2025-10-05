Probé el primer Google TV con Gemini y es la mejora más importante de Google TV hasta la fecha

Tenemos el placer de probar el TCL QM9K, el primer Google TV compatible con Gemini AI.

Y aunque el QM9K es un televisor impresionante por sí mismo, con un brillo máximo especificado de 6500 nits, sin duda es el televisor más brillante que he probado hasta ahora, Gemini fomenta un nivel de interacción que rara vez encuentro en los televisores inteligentes.

Me encuentro con ganas de hablar con el TCL QM9K.

Antes de entrar en detalles, hablemos primero de la implementación de la compatibilidad con Gemini en Google TV. La función está disponible en el TCL QM9K desde el primer momento y se ofrecerá como actualización para los modelos QM7K, QM8K y X11K de la empresa a finales de este año. Otros televisores que tienen previsto incorporar Gemini son los modelos 2025 Hisense U8, U7 y UX, y la función también se añadirá al Google TV Streamer y al Walmart onn. 4K Pro streaming box.

Google, tengo algunas preguntas...

Gemini en Google TV responde a las preguntas, igual que cuando se usa la aplicación Gemini en el teléfono. Al estar en un televisor, las preguntas han cambiado ligeramente para estar más relacionadas con la televisión, como «muéstrame las películas de acción mejor valoradas en HBO Max».

Pero la utilidad de Gemini no se limita a eso. En mis primeras pruebas de la función, descubrí que podía pedir una lista de las películas de Misión Imposible disponibles en Netflix y, a continuación, pedir inmediatamente una clasificación de esas películas según las puntuaciones de Rotten Tomatoes para ver cuál me gustaría ver primero. Mmmm... ¿será Rogue Nation o Ghost Protocol? Echa un vistazo a la clasificación de películas de Misión Imposible de TechRadar para ver dónde se sitúan.

En el poco tiempo que lo probé, descubrí que contar con un sofisticado chatbot con IA integrado en la interfaz inteligente del televisor realmente ayudaba a navegar por los contenidos disponibles para ver en streaming, y la naturaleza contextual y conversacional de la interacción me permitía reducir las búsquedas solo a los servicios a los que estoy suscrito.

Por supuesto, hay otras cosas que se le pueden preguntar a Gemini además de qué ver. Antes de un viaje a Toronto, Canadá, pregunté por los museos de arte de la ciudad y seguí con una pregunta sobre las exposiciones actuales y los precios de entrada a uno específico que quería visitar. También pregunté por los yacimientos arqueológicos cerca de Cancún, México, y me proporcionaron una descripción general de los yacimientos mayas más populares y menos conocidos.

En ambos casos, también se proporcionó una serie de videos relevantes de YouTube, lo cual no es de extrañar, dado que Google es propietario de YouTube.

Más trucos y golosinas de Géminis

El TCL QM9K cuenta con un sensor de presencia integrado que se puede configurar para que encienda automáticamente el televisor cuando entras en una habitación. Cuando esto ocurre, Google TV entra en un modo ambiental de bajo consumo, mostrando una imagen en pantalla, con la opción de mostrar widgets con la hora, el tiempo y los titulares de las noticias más importantes del día.

Puede configurar el televisor para que muestre imágenes de varias colecciones de Google o para que utilice su propio feed de Google Fotos como fuente, y puede establecer un tiempo de presentación de diapositivas para la rotación de imágenes. Otra opción es utilizar Gemini para crear imágenes originales, con indicaciones de voz o de texto que guían el proceso.

Utilicé el micrófono de campo lejano integrado en el televisor para pedirle a Gemini que creara «una cabaña helada en el bosque rodeada de enjambres de mariposas monarca», y me ofreció una representación bastante buena de lo que tenía en mente. Siguiendo con la temática invernal, le pedí a Gemini que generara «un lago helado con hielo agrietado y un cometa surcando el cielo». Quedé más que satisfecho con la imagen resultante y decidí utilizarla como salvapantallas principal del televisor.

Gemini también puede hacer cosas como generar un resumen de noticias, con titulares y clips de noticias extraídos de su biblioteca de canales Google Freeview, que contiene muchos medios de comunicación locales y nacionales. Es una buena forma de obtener una visión general rápida de lo que está pasando en el mundo y puede ser un punto de partida para averiguar más sobre un evento o tema específico.

¿Tu Google TV tendrá Gemini?

Gemini estará disponible en más televisores y dispositivos Google en el futuro, aunque aún no está claro qué televisores antiguos con la plataforma inteligente Google TV, además de los ya anunciados, serán compatibles con la actualización. Es evidente que Gemini AI requiere una mayor potencia de procesamiento que la que ofrecen algunos televisores Google TV actuales, y también es necesario que el televisor o el control remoto cuenten con un micrófono integrado.

Si tienes un Google TV, cruza los dedos, porque Gemini es una incorporación muy interesante y útil.