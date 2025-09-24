El nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm impulsará el próximo Galaxy y los teléfonos que lo escucharán y verán todo

En la Snapdragon Summit, Qualcomm ha anunciado hoy la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5, el chipset que probablemente equipará los nuevos smartphones Android insignia de este año, como los supuestos Samsung Galaxy S26 y OnePlus 14. Por supuesto, la plataforma se centra en potenciar las funciones de IA y va más allá que nunca para capturar información que alimentará tus modelos personales de aprendizaje automático.

El modelo que Qualcomm tiene en mente es la denominada IA agencial. El concepto de IA agencial es una herramienta de aprendizaje automático que lo hace todo por ti. Sea lo que sea lo que quieras hacer con tu teléfono inteligente, en lugar de tocar y deslizar, solo tienes que hablar con el agente de IA. Este determinará los pasos necesarios y llevará a cabo esas acciones.

Además de un procesamiento más rápido de las aplicaciones y mayores capacidades gráficas, Qualcomm se está enfocando de manera más holística en un futuro con la IA como eje central. Como ha venido diciendo durante años, la IA es la nueva interfaz de usuario, lo que significa que la inteligencia artificial será la interfaz que utilizaremos para controlar nuestros teléfonos inteligentes y computadoras portátiles.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 utilizará tu teléfono como datos de entrenamiento para la IA del futuro

El director ejecutivo de Qualcomm, Cristiano Amon, habla sobre el Snapdragon 8 Elite Gen 5 en la Snapdragon Summit 2025 (Image credit: Qualcomm)

Mientras que los chipsets anteriores incluían una unidad de procesamiento neuronal (NPU) para manejar herramientas de aprendizaje automático como los modelos de lenguaje grande (LLM), el Snapdragon 8 Elite Gen 5 tendrá capacidades mejoradas para recopilar datos de los sensores de tu teléfono inteligente. Esto podría incluir la cámara, el micrófono, el acelerómetro (movimiento) y el magnetómetro (brújula), así como cualquier otro sensor que recopile datos.

¿Por qué necesita el Snapdragon los datos de los sensores? Qualcomm afirma que los modelos de IA anteriores se han entrenado con datos de Internet, pero tiene previsto aprovechar su posición dentro de millones de dispositivos para recopilar todos los datos de entrenamiento que pueda de los sensores de su teléfono inteligente. Si tiene un dispositivo Snapdragon 8 Elite Gen 5, el uso diario del mismo generará datos de entrenamiento que podrán utilizarse para futuros modelos de IA.

Esto significa que el Snapdragon 8 Elite Gen 5 no solo generará imágenes con herramientas de IA generativa, sino que también capturará imágenes de los sensores de la cámara o sonido de los micrófonos (datos de cualquiera de los sensores integrados) para alimentar futuros modelos de aprendizaje automático. Esos modelos aún deben crearse, pero los fabricantes de teléfonos y los desarrolladores de IA tendrán más herramientas que nunca en el Snapdragon 8 Elite Gen 5.

¿Es Snapdragon 8 Elite Gen 5 la plataforma móvil más rápida? Sí

(Image credit: Philip Berne / Future)

Qualcomm afirma que su nuevo chipset es la plataforma móvil más rápida que existe, un golpe directo a Apple, que hizo exactamente la misma afirmación sobre su chipset Apple A19 Pro en el iPhone 17 Pro y el iPhone Air. En el pasado, el Snapdragon 8 Elite era el chipset más rápido en cuanto a rendimiento multinúcleo, mientras que el chipset de Apple era más rápido en las pruebas de rendimiento mononúcleo. El Apple A19 Pro de este año fue el más rápido en ambos tipos de pruebas.

Tuve la oportunidad de comparar el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 5 en un dispositivo de referencia y, hasta ahora, las afirmaciones de Qualcomm han resultado ciertas, aunque eso puede cambiar cuando pruebe la nueva plataforma en un teléfono inteligente real, disponible en el mercado.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 es el teléfono más rápido que he probado. Lo comparé con un Samsung Galaxy S25 Ultra con un chipset Snapdragon 8 Elite para Galaxy en su interior y con un iPhone 17 Pro Max con el chipset Apple A19 Pro. En todas las pruebas comparativas que realicé con 3DMark y GeekBench, el chipset Snapdragon Gen 5 superó a las otras plataformas.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 parece mucho más rápido que el Snapdragon 8 Elite y ligeramente más rápido que el Apple A19 Pro, pero la diferencia es real y notable en las pruebas de rendimiento con gráficos intensivos. Se puede ver que el Snapdragon funciona a una velocidad de fotogramas más alta, no son solo números sin sentido.

Aquí te contamos cuándo podrás comprar un teléfono con Snapdragon 8 Elite Gen 5

(Image credit: Qualcomm)

Aun así, serán los fabricantes de teléfonos los que decidan si aprovechan todo el potencial del Snapdragon 8 Elite Gen 5. Si nos basamos en la historia reciente, esperamos que el primer teléfono con la nueva plataforma sea la próxima serie Xiaomi 17, seguida de cerca por OnePlus (y Oppo). El OnePlus 13 del año pasado se lanzó en China casi inmediatamente después de que se anunciara el Snapdragon 8 Elite.

Es probable que Samsung utilice la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5 en algunos o en todos sus dispositivos Galaxy S26. Samsung suele lanzar sus smartphones insignia en enero y, durante los últimos años, ha adquirido una edición especial de Snapdragon de Qualcomm con un núcleo principal ligeramente overclockeado. Esto le da una ventaja en las pruebas de rendimiento, aunque la diferencia sea insignificante.

Qualcomm ofrece especificaciones para sus plataformas de smartphones, pero se trata de las capacidades teóricas del chipset, y serán los fabricantes de teléfonos los que decidan cómo aprovechar todo el potencial del Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Por ejemplo, Qualcomm afirma que los procesadores de imagen de la plataforma Gen 5 pueden controlar hasta tres cámaras de 48 MP simultáneamente para grabar con triple cámara. Todavía necesitamos que un fabricante de smartphones construya ese teléfono con tres cámaras y el software para que funcione.

El Snapdragon 8 Elite Gen 5 podría ser ideal para jugar y ofrecer una batería de larga duración

(Image credit: Qualcomm)

Los gamers deberían estar emocionados con el Snapdragon 8 Elite Gen 5. Qualcomm afirma que la nueva GPU Adreno que incorpora ofrecerá un aumento del 23 % en el rendimiento general y una reducción del 20 % en el consumo de energía.

El Snapdragon 8 Elite destacó especialmente en mis pruebas por su eficiencia: los teléfonos con ese Snapdragon duraban mucho más que los teléfonos con otros chipsets. Me emociona saber que la plataforma Gen 5 ofrece aún más potencial en cuanto a la duración de la batería.

Profundizaremos en las capacidades de la plataforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, así como en los nuevos chipsets para computadoras portátiles Snapdragon X2 Elite Extreme, a medida que continúe la Snapdragon Summit. Qualcomm llevó a los editores de teléfonos y computadoras portátiles de TechRadar a Maui para cubrir el evento, y estaremos allí para profundizar en el potencial de las plataformas y preguntar a los ejecutivos de Qualcomm su opinión sobre lo que está por venir.