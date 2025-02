Puedes pagar 19,99 dólares al mes por Alexa Plus, pero ¿vale la pena?

Después de esperar durante algún tiempo, finalmente pudimos echar el primer vistazo al nuevo asistente virtual con inteligencia artificial de Amazon, pero no es gratis, ¿o, si?

Alexa Plus, que llegará a los usuarios de EE.UU. en los próximos meses, puede reservarte mesa en un restaurante, gestionar tu agenda e incluso mostrarte un vídeo de tu chófer paseando al perro por la mañana. Cosas normales y corrientes. Y puede hacer todo esto por 19,99 dólares al mes, o gratis si ya estás suscrito a Amazon Prime.

Ese precio independiente es muy alto, y casi totalmente arbitrario. Después de todo, una suscripción a Amazon Prime cuesta actualmente 14,99 dólares al mes o 139 dólares al año, por lo que pagar más solo por Alexa Plus no tendría ningún sentido. Y esa es la cuestión. La tarifa de Alexa Plus por sí sola podría haber sido cualquier cosa porque Amazon en realidad no espera que nadie lo compre así.

Lo que sí quiere es que pienses «Bueno, también podría...» y finalmente pulses el botón para comprometerte con Prime, o decidas mantener tu suscripción activa solo para ver cómo es la nueva experiencia de Alexa Plus.

Es "gratis"

¿Qué más gana Amazon con la generosa oferta de Alexa Plus «gratis»? Pues bien, según el blog del evento Dispositivos y Servicios de la compañía, el servicio «empezará a desplegarse en EE.UU. en las próximas semanas, y posteriormente en oleadas en los próximos meses empezando por los hogares con Echo Show 8, 10, 15 y 21». Si no posees un dispositivo de este tipo, la empresa sugiere no demasiado sutilmente que «puedes comprar uno hoy mismo». Lo único que me sorprende es que no haya un botón para añadirlo directamente al carrito.

No está claro si Alexa Plus estará disponible para todos los dispositivos Echo existentes. Parece que todo el procesamiento tiene lugar en el servidor y no todo requiere una pantalla, en cuyo caso no parece haber ninguna razón para que no esté disponible de forma gratuita, pero desde una perspectiva comercial tiene mucho más sentido restringirlo a la serie Echo Show, relativamente cara. Puede que el humilde Amazon Echo se haya ganado el primer puesto en nuestro resumen de los mejores altavoces inteligentes, pero si es lo único que tienes en casa, puede que te pierdas la acción de la IA; al menos a corto plazo.

Tampoco se sabe nada de la privacidad ni de cuánto tendrás que sacrificar para sacar el máximo partido a Alexa Plus. Durante su evento de lanzamiento, Amazon mostró una pared cubierta de logotipos de empresas con las que está trabajando para ofrecer servicios a través de IA, y presumiblemente, tendrás que conceder a Amazon acceso a tus diversas cuentas para que estas integraciones funcionen. De momento, no lo sabemos, pero tus datos son valiosos, así que merece la pena averiguarlo.

Alexa Plus puede ser un valioso complemento para tu hogar. Eso sí, ten en cuenta que no hay nada gratis y que el precio de 19,99 dólares no es una gran oferta. Si te dan algo así «gratis», lo normal es que estés pagando de otra forma.

