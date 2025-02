Conociendo a Alexa Plus: 9 cosas que debes saber sobre el nuevo asistente de Amazon potenciado por IA

¡La espera terminó! Después de poco más de 11 años el asistente de voz Alexa de Amazon comenzará una nueva era con un importante trasplante de cerebro de IA.

El nuevo Alexa Plus se lanzará en breve en EE.UU. y aún se desconoce su disponibilidad internacional. Pero, ¿qué puede hacer exactamente el nuevo asistente de voz de Amazon, y merecerá realmente la pena la suscripción mensual (o suscribirse a Amazon Prime) para obtener acceso anticipado?

Hemos desglosado todo lo que necesitas saber sobre Alexa Plus a continuación, desde los precios hasta las nuevas funciones y lo que todo esto significa para la clásica Alexa. Extrañamente, Amazon no anunció ningún nuevo altavoz Echo en su gran revelación de hoy, pero había más que suficientes noticias de Alexa para nosotros para masticar - así que vamos a sumergirnos en la mayor actualización de Alexa desde hace más de una década...

1. Es la mayor actualización de Alexa

Desde que Alexa aterrizó en 2014, hemos visto cómo el asistente de voz recibía docenas de actualizaciones, desde mejoras en su capacidad de escucha hasta la capacidad de reconocer voces individuales. Pero no es exagerado decir que Alexa Plus es su mayor mejora con diferencia: es realmente una reinvención del asistente de voz.

Impulsado por modelos de Anthropic (el fabricante de Claude) y el propio Nova de Amazon, Alexa Plus tiene capacidad para recordar información personal y contextual. A grandes rasgos, Amazon utilizó una metáfora de director de orquesta para explicar los cambios.

Como dijo Panos Panay, vicepresidente senior de dispositivos y servicios de Amazon: «La nueva Alexa conoce casi todos los instrumentos de tu vida, tu agenda, tu casa inteligente, tus dispositivos y la gente con la que estás conectado, y los reúne en lo que es una sinfonía increíble».

Seremos los jueces de eso cuando lleguemos a probarlo en el mundo real, pero no habrá que esperar demasiado (en Estados Unidos, al menos)...

2. Funciona en (casi) todos los dispositivos Echo

A juzgar por las primeras demos de Alexa Plus, la mejor experiencia para el asistente de IA será en las últimas pantallas inteligentes de Amazon. Por eso el acceso anticipado llegará a los Echo Show 8, 10, 15 o 21 (tanto si ya tienes uno como si lo compras ahora).

Pero afortunadamente también es retrocompatible con la mayoría de los Echo de la última década, excepto algunos de los más antiguos. Los únicos dispositivos con los que Alexa Plus no funciona son el Echo Dot de primera generación, el Echo de primera generación, el Echo Plus de primera generación, el Echo Tap, el Echo Show de primera generación, el Echo Show de segunda generación y el Echo Spot de primera generación.

También puedes probar Alexa Plus en un navegador web, en la aplicación Alexa y en dispositivos Fire TV y tabletas Fire compatibles. Por desgracia, Alexa Plus no está disponible en los dispositivos con la marca "Alexa Built-in" (como auriculares y relojes inteligentes), pero Amazon dice que espera llevar el asistente a más dispositivos "en el futuro".

3. Alexa Plus es caro, al menos que cuentes con una suscripción a Prime

Alexa Plus tendrá un lanzamiento inicial en EE.UU. en las "próximas semanas" y costará 19,99 dólares al mes, o será gratis si tienes una suscripción Prime. Teniendo en cuenta que Prime cuesta actualmente 14,99 dólares al mes (o 139 dólares al año) en Estados Unidos, no hay razón para no suscribirse. Que es claramente el plan de Amazon.

Aunque Alexa Plus funcionará aparentemente en "casi todos" los dispositivos Alexa hasta ahora, el despliegue inicial será en el Echo Show 8, 10, 15 y 21 a partir del próximo mes. Si compras una de estas pantallas inteligentes ahora, tendrás acceso anticipado a Alexa Plus. Amazon sabe muy bien cómo provocar nuestro impulso de compra.

Por desgracia, aún no hay noticias sobre el lanzamiento internacional de Alexa Plus, pero actualizaremos esta página en cuanto sepamos algo oficial..

4. Funciona con las cámaras Ring lo que podría mejorar tu hogar inteligente

Amazon quiere que Alexa Plus sea el pegamento que te haga usar más sus dispositivos, sobre todo los diseñados para tu hogar inteligente.

Si tienes un timbre Ring o una cámara de seguridad (y una suscripción), Alexa Plus puede ofrecerte resúmenes de los eventos detectados por la cámara y mostrarte imágenes (por ejemplo, la entrega de un paquete) en pantallas Echo Show compatibles.

También se integra con la búsqueda de vídeo inteligente de Ring, lo que te permite hacer preguntas naturales como "¿alguien ha sacado los cubos de la basura?" o "¿cuándo fue la última vez que el perro salió a pasear?". Con suerte, la respuesta no será «la semana pasada».

Pero incluso si solo tienes un Echo Show o un altavoz inteligente, Alexa Plus promete ser un asistente de voz útil (y mucho más conversacional). Podrás mover la música de una habitación a otra (por ejemplo, «poner la música arriba») o crear nuevas rutinas inteligentes para el hogar mediante la voz sin necesidad de profundizar en una app.

Si tienes un dispositivo Fire TV, Alexa Plus también funcionará bien con Prime Video, por ejemplo, permitiéndote saltar rápidamente a una escena concreta que hayas descrito.

5. Alexa Plus quiere dirigir tu vida doméstica

Si estás dispuesto a compartir información privada con Alexa Plus, como calendarios y documentos, también puede actuar como un asistente familiar.

La función de calendario parece ciertamente útil: en una demostración (abajo), se pidió a Alexa que recordara las fechas de los entrenamientos de fútbol de la hija del presentador (a partir de un documento compartido previamente) y añadiera los eventos a su calendario.

Aparentemente, no hay límite para el tipo de cosas que puedes subir, aunque todavía no está claro cuál es el límite máximo. Amazon dice que puedes compartir correos electrónicos, manuales, recetas familiares, materiales de estudio y mucho más.

Está claro que cuanto más compartas, más provecho sacarás de Alexa Plus, y eso será una decisión personal para muchos. Algunos ejemplos incluyen preguntar cuánto aceite necesitas para el pan de calabacín favorito de tu abuela, o simplemente "¿tengo que llevar algo a la recaudación de fondos del colegio?" basándose en algunos correos electrónicos que has compartido.

6. También es una mejora para los abonados a Kids Plus

Los altavoces Amazon Echo se han convertido en los favoritos de muchas familias, así que Amazon ha utilizado Alexa Plus para mejorar su oferta de suscripción Kids Plus, que cuesta 5,99 $ al mes por separado, pero con la que obtendrás un mes de prueba gratis con el acceso anticipado a Alexa Plus.

Dos funciones llamadas «Historias con Alexa» y «Explora con Alexa» están diseñadas para entretener a los más pequeños y despertar su creatividad. Un vídeo muestra a un niño chateando con Alexa y haciéndole preguntas, algo que ya era posible, pero Alexa Plus lleva las cosas un paso más allá con visuales generativos de IA y mucho más.

Naturalmente, te ayudará si tienes un dispositivo Echo Show con pantalla, que es algo hacia lo que Amazon está utilizando Alexa Plus para empujarnos: si compras un nuevo Echo Show 8, 10, 15 o 21, obtendrás acceso anticipado a su nuevo asistente de voz.

7. Alexa Plus recordará tus preferencias

Una de las mayores mejoras de Alexa Plus -y algo que podría empujar a más gente a suscribirse a Prime- es su capacidad para recordar información y personalizar sus respuestas.

Por ejemplo, podrá ofrecerte resúmenes de noticias personalizados en función de tus intereses específicos (gadgets, obviamente). Su capacidad para entender y recordar las preferencias dietéticas y alergias de tu familia también parece especialmente útil si te gusta utilizarlo para recetas y compras.

No todo se basa en interacciones de voz. Si tienes una pantalla inteligente Echo Show, también podrás seguir temas como alertas de ofertas o entradas para tu artista favorito.

Inevitablemente, cuanto más compartas, más funciones desbloquearás, así que podría tratarse de encontrar el punto óptimo entre funciones útiles y privacidad.

8. Pronto se conectará a muchos más servicios

Está claro que esto no es más que el principio de las ambiciones de Amazon con Alexa Plus, y las demostraciones mostraron hasta qué punto el gigante tecnológico quiere que se conecte a servicios de terceros para convertirlo en un asistente de voz conversacional único.

Para empezar, la conectividad será bastante sencilla, como conectarse a OpenTable para hacer una reserva para cenar o reservar un Uber mientras envías un mensaje de texto a un amigo para informarle de tu hora de llegada.

Pero de cara al futuro, Amazon quiere que Alexa Plus te permita crear y modificar listas de la compra sobre la marcha, editarlas automáticamente en función de tus necesidades dietéticas e integrarse estrechamente con empresas como Grubhub y Whole Foods.

En un futuro no muy lejano, Alexa Plus también trabajará aparentemente con agentes de IA especializados para ayudarte a que tu vida funcione sin problemas en segundo plano. Veremos cómo funciona todo esto en la práctica, pero Alexa Plus podría convertirse claramente en un actor importante en el mundo de los asistentes de voz con inteligencia artificial.

9. No sustituirá a la clásica Alexa (todavía)

No todo el mundo quiere que su asistente de voz reciba un trasplante de cerebro de inteligencia artificial, y si todo esto te parece un poco exagerado, la versión anterior de Alexa seguirá estando disponible en tus dispositivos más antiguos (al menos por ahora).

Amazon preferiría que te actualizaras a Alexa Plus, por supuesto. Dice que «estamos seguros de que te encantará todo lo que Alexa+ tiene que ofrecer», pero que «si prefieres usar el Alexa original, seguirá estando disponible en tus dispositivos».

Es una buena noticia si prefieres su funcionalidad más sencilla, pero nosotros diríamos que el tiempo corre en contra de la versión antigua de Alexa...