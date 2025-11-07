Tu cámara Ring está a punto de volverse más inteligente con la alerta de evento único, lo que debería significar menos notificaciones

Ring presenta la alerta de evento único para suscriptores Premium.

Esta función utiliza inteligencia artificial para consolidar el número de alertas que ves.

Cuando haya una gran actividad, solo recibirás un único resumen.

Una de las molestias de configurar alertas de detección de movimiento en la cámara de seguridad de tu hogar es que tiendes a recibir una avalancha de alertas innecesarias relacionadas con el mismo evento, algo que Ring ahora está tratando de solucionar con una nueva función basada en inteligencia artificial.

Se llama "Alerta de evento único" y, como su nombre indica, agrupará todas las alertas de movimiento del mismo evento en una sola notificación. Podría tratarse, por ejemplo, de los niños jugando en el jardín o de un repartidor que va y viene tratando de encontrar la dirección correcta.

La parte de inteligencia artificial consiste en que la cámara será capaz de reconocer la misma acción que se repite varias veces, como un jardinero podando setos, y, en teoría, será lo suficientemente inteligente como para avisarte solo una vez.

"La alerta de evento único con IA aborda una de las frustraciones más comunes de los clientes: la fatiga por notificaciones", explica Ring en su entrada oficial del blog. "Las alertas constantes pueden dificultar la concentración e incluso hacer más difícil distinguir lo que es urgente".

"Conciencia y tranquilidad"

La alerta de evento único consolidará tus notificaciones (Image credit: Ring)

El problema de recibir demasiadas alertas de las cámaras de seguridad es que se tiende a ignorarlas o a considerarlas de baja prioridad. Eso significa que, cuando ocurre algo importante, puede pasar un tiempo hasta que te des cuenta.

Esperamos que esto ayude a solucionar la sobrecarga de notificaciones, logrando un «equilibrio entre la concienciación y la tranquilidad», como dice Ring. Se une a otras dos funciones de IA de los dispositivos: las descripciones de vídeo (resúmenes de lo que ha sucedido) y la búsqueda inteligente de vídeo.

Sin embargo, al igual que esas otras funciones de IA, la alerta de evento único solo estará disponible para los suscriptores Premium de Ring. Esto le costará 19,99 dólares/15,99 libras esterlinas/29,95 dólares australianos al mes y, por ahora, está limitado a los usuarios de Estados Unidos y Canadá.

Es bueno ver que las cámaras de seguridad son cada vez más inteligentes, aunque no es tan bueno que esta sea otra función de pago que te empuje a suscribirte. Puedes encontrar modelos con y sin suscripción en nuestra guía de las mejores cámaras de seguridad para el hogar.

