Lavandería de lujo: así redefine SKS el cuidado de la ropa en el hogar moderno

¿Eres de los que odia que por años el diseño parece haberse olvidado de un espacio muy importante en nuestros hogares: la lavandería? De ser así, te tenemos noticias, pues los tiempos cambian y hoy la historia es completamente diferente, ya que marcas como LG se esfuerzan por ofrecer la combinación perfecta entre eficiencia, diseño y tecnología en una experiencia alineada con nuestro estilo de vida diario.

Muestra de ello es la propuesta de LG; SKS de la mano de la nueva “WashCombo” que lleva el concepto de cuidado de la ropa a un nivel superior al integrar innovación tecnológica con una estética sofisticada y una operación intuitiva. Sin duda, una solución integral de lavado que responde a la misma tendencia que domina la arquitectura contemporánea: sistemas personalizados que se adaptan al usuario.

Tecnología que cuida cada prenda

La nueva lavadora WashCombo de SKS (Signature Kitchen Suite) es un equipo que reúne funciones avanzadas de lavado y secado en un solo sistema con una amplia capacidad de 5.8 pies cúbicos. Por si fuera poco, su enfoque va más allá del desempeño tradicional al incorporar AI Wash & Dry junto con tecnología AI DD, lo que permite un cuidado más preciso y delicado de las telas.

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A esto tenemos que sumarle la bomba de calor Dual Inverter, diseñada para ofrecer un secado eficiente a bajas temperaturas. Este sistema no solo ayuda a preservar la calidad de las prendas, sino que también contribuye a reducir el consumo energético, alineándose con una visión más eficiente del hogar.

(Image credit: LG México)

Desempeño inteligente para cargas grandes

Complementando esta solución, también hay una nueva secadora SKS que amplía las posibilidades para quienes buscan mayor capacidad y eficiencia. Con 9.0 pies cúbicos, está pensada para manejar cargas voluminosas sin comprometer el rendimiento.

Su tecnología AI Sensor Dry analiza tanto la textura de las telas como los niveles de humedad, ajustando automáticamente el tiempo y la temperatura. El resultado es un proceso optimizado que mejora la eficiencia energética y simplifica la experiencia del usuario.

Flexibilidad que se adapta al espacio

Es una realidad que el espacio en nuestros hogares en ocasiones resulta un problema, sin embargo, las soluciones SKS de LG se adaptan a la perfección. Los usuarios pueden configurar el sistema según sus necesidades, ya sea con una solución 3 en 1 que combina WashCombo con MiniWash de 1.0 pie cúbico, o con una opción más compacta que integra el WashCombo y la secadora.

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Esta flexibilidad permite adaptar la lavandería tanto a distintos estilos de vida como a diferentes dimensiones de espacio, reforzando la idea de personalización dentro del hogar.

(Image credit: LG México)

Diseño continuo para interiores de alto nivel

En línea con las tendencias de interiorismo contemporáneo, estas soluciones incorporan un diseño Full-Flat continuo que favorece una integración limpia y elegante dentro de espacios residenciales de alto nivel. La tecnología, lejos de destacar visualmente, se integra de manera natural al entorno.

Cada equipo incluye una pantalla táctil LCD de 6.8 pulgadas con widgets personalizables, lo que facilita un control más intuitivo y una mejor visibilidad de las funciones. Además, el sistema Tilting Display Control ajusta automáticamente el ángulo de la pantalla al activarse, ofreciendo una interacción más cómoda y ergonómica.

La lavandería como parte del nuevo lujo

(Image credit: LG México)

Este enfoque confirma cómo incluso los espacios más funcionales del hogar están evolucionando hacia experiencias más completas. La lavandería deja de ser un área meramente utilitaria para convertirse en un entorno donde convergen tecnología, diseño y eficiencia.

Así, la propuesta de SKS no solo optimiza el cuidado de las prendas, sino que también redefine el papel de la tecnología en el hogar contemporáneo: soluciones inteligentes, integradas y diseñadas para adaptarse a la vida diaria con la misma precisión que exige el nuevo lujo.