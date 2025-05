Hot Sale 2025: Descubre los mejores descuentos de "Amazon Devices"

¡La espera terminó! Finalmente inicio el Hot Sale 2025, uno de los eventos de descuentos más esperados del año y Amazon no podía quedar fuera de é, por ello, preparó miles y miles de promociones, tanto en marcas externas como "Amazon Devices", sin embargo, sabemos que del 26 de mayo al 3 de junio que dura el Hot Sale no es suficiente para sumergirse en todas las opciones de descuentos. Así que hemos preparado una pequeña lista con las ofertas que no pueden dejar pasar.

Amazon Amazon Kindle Paperwhite: was $2,999 now $2,399 at amzn.to Descubre el Kindle más rápido de la historia: con su pantalla Paperwhite de 7″ de nueva generación, ofrece un 25% más de rapidez al cambiar de página y un contraste superior para una lectura más clara. Su diseño ultradelgado y sin reflejos lo hace ideal para llevar a cualquier parte, incluso a la piscina o la bañera, gracias a su resistencia al agua. Olvídate de distracciones: sin redes sociales ni notificaciones, es perfecto para sumergirte en tus libros. Ajusta la luz cálida o blanca según el entorno, y disfruta de hasta 12 semanas de batería con una sola carga USB-C. Accede a más de 15 millones de títulos o suscríbete a Kindle Unlimited para leer sin límites.

Amazon Amazon Fire TV Stick HD: was $899 now $399 at amzn.to Lleva el entretenimiento a cualquier lugar con el Amazon Fire TV Stick HD. Ideal para quienes se inician en el streaming, ofrece reproducción en Full HD rápida y sencilla, con acceso a más de 50,000 películas y series gratis en apps como Vix, Tubi y Pluto TV. Controla todo con el control remoto por voz Alexa: busca contenido, reproduce tus series favoritas o gestiona dispositivos de Casa Inteligente compatibles con solo hablar. Conéctalo por HDMI a cualquier TV y disfruta de más de 200,000 títulos en plataformas como Netflix, Prime Video y Disney+. También puedes escuchar música en Amazon Music, Spotify y más.

Amazon Echo Show 8: was $3,499 now $2,599 at amzn.to Haz tu hogar más inteligente y conectado con el nuevo Echo Show 8. Su pantalla táctil HD de 8″ y audio espacial brindan una experiencia inmersiva para disfrutar contenido de Prime Video, Netflix y más. Las videollamadas son más nítidas y naturales gracias a su cámara de 13 MP con encuadre automático y reducción de ruido. Controla dispositivos compatibles con Zigbee, Matter y Thread sin necesidad de un hub adicional, y gestiona todo con tu voz o desde la pantalla. Además, está diseñado con materiales reciclados y cuenta con funciones avanzadas de privacidad para tu tranquilidad.

Amazon Amazon Fire TV Serie 2: was $4,699 now $3,899 at amzn.to Disfruta de tus películas y series favoritas en alta definición con la Amazon Fire TV Serie 2. Su pantalla Full HD (1080p) es compatible con HDR10, HLG y Dolby Digital para una experiencia visual y sonora más envolvente. Accede a más de 200,000 títulos en plataformas como Netflix, Prime Video y Disney+, además de contenido gratuito en apps como Pluto TV y Tubi. Usa el control por voz Alexa para buscar contenido, controlar tu Casa Inteligente o consultar el clima. Con Bluetooth, entradas HDMI y sincronización entre dispositivos Fire TV, es perfecta para entretenimiento fluido en cualquier habitación.

Ring Ring Pro: was $6,199 now $4,297.50 at amzn.to Refuerza la seguridad de tu hogar con el Ring Pro, el timbre con cámara inalámbrico más avanzado de Ring. Ofrece video HD+ de 1536p con vista de cuerpo completo, ideal para ver claramente quién está en tu puerta. Su detección de movimiento 3D te permite definir zonas precisas de hasta 9 metros para alertas más precisas. Incluye visión nocturna en color, batería recargable y compatibilidad con Alexa para recibir notificaciones y hablar con tus visitantes desde dispositivos Echo. Con una suscripción a Ring Home, podrás grabar 24/7, detectar paquetes y acceder a historial de eventos.

Amazon Amazon Echo Auto: was $1,399 now $899 at amzn.to Lleva la comodidad de Alexa a tu auto con el Echo Auto, un accesorio manos libres con diseño delgado y fácil instalación. Sus cinco micrófonos integrados permiten que Alexa te escuche claramente, incluso con música o ruido de la carretera. Escucha música, podcasts, audiolibros o estaciones de radio en vivo, y continúa tu playlist con la función La música va contigo. Haz llamadas, responde mensajes o controla tu Casa Inteligente desde el auto. Además, incluye un cargador rápido para tu teléfono y cuenta con controles de privacidad como apagado de micrófonos e indicador de luz.