El nuevo Echo Show tiene un aspecto impresionante y parece ser la pantalla inteligente más sofisticada de Amazon hasta la fecha

¡Increíble! Por fin hemos podido echar un vistazo al hardware diseñado para la próxima generación de asistentes inteligentes con tecnología de inteligencia artificial de Amazon (Alexa+), y se trata de una mejora casi unánime.

Al igual que los más modernos Echo Dot Max o Echo Studio, que se asemejan un poco a la Estrella de la Muerte, los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11 reinician el lenguaje de diseño de las pantallas inteligentes de Amazon. Se acabó la parte trasera voluminosa y bulbosa con una pantalla siempre inclinada fijada a la parte delantera, que queda plana como un ladrillo.

Las pantallas de los nuevos Show 8 y Show 11 parecen flotar desde cualquier dirección, montadas más arriba, con unos centímetros por debajo para permitir que los altavoces integrados en la base suenen hacia adelante. Se podría decir que esto es para que se escuche la voz de Alexa, pero también para que la música, los podcasts, los paisajes sonoros, los audiolibros, los programas de televisión, las películas e incluso las instrucciones de cocina suenen con fuerza.

Tanto la pantalla de 8 pulgadas como la de 11 pulgadas del Echo Show son notablemente delgadas, especialmente si se comparan con los Echo Show anteriores. Tienen un aspecto magnífico y moderno en todos los sentidos, y aunque uno pueda sentir la tentación de quitar la pantalla, el Echo Show no es en absoluto una tableta.

La base y la carcasa trasera, donde se monta la pantalla, tienen un acabado de malla tejida que es suave al tacto y le da un toque de elegancia. Es esencialmente similar a la carcasa exterior de los nuevos altavoces inteligentes Echo, lo que refuerza aún más la impresión de un cambio integral. Puedes elegir entre Glacier White y Graphite.

Este es también el primer hardware compatible con Alexa+, que vendrá preinstalado una vez que se enciendan el Show 8 y el Show 11, y usted haya aceptado los términos y condiciones. Recuerde que es gratuito con la suscripción Prime o cuesta 20 dólares al mes.

Controlarás el Echo Show 8 o 11 principalmente con tu voz a través de Alexa y sus micrófonos de campo lejano integrados, pero las pantallas también son táctiles. Amazon promete que están diseñadas para verse bien desde cualquier ángulo y que el contenido seguirá siendo visible, ya sea que estés viendo una presentación de fotos, explorando widgets, viendo contenido o cuando Alexa muestre una imagen para responder a una consulta.

El Echo Show 8 cuenta con una pantalla táctil HD de 8,7 pulgadas con una resolución de 800 × 1134, mientras que el Show 11 cuenta con una pantalla táctil Full HD de 10,95 pulgadas con una resolución de 1920 × 1200. En la prueba práctica, ambos ofrecieron experiencias visualmente ricas (vi muchos tonos de azul) y respondieron rápidamente al tacto. Sin embargo, cuando les da la luz, se ven las huellas dactilares y no ofrecen mucho en cuanto a revestimiento antirreflectante.

Ambos modelos resultaron bastante ágiles y receptivos, y ejecutan el nuevo VegaOS, que luce similar a las interfaces anteriores de otros Echo Show. Es un poco menos saturado, con separaciones más claras entre los widgets. Todo se sintió muy fluido, gracias al chip AZ3 Pro que lleva en su interior.

Aunque no pude probarlo, en el delgado bisel superior del Show 8 y el Show 11 está integrada una nueva cámara de 13 megapíxeles con encuadre automático mediante software, lo que debería ser muy útil para realizar videollamadas.

El sonido en ambos dispositivos está impulsado por dos controladores de rango completo y un woofer de 2.8 pulgadas. Estos proyectan el audio desde debajo de la pantalla y hacia la parte superior de la base trasera, ofreciendo lo que Amazon promete como un audio notablemente mejorado para prácticamente cualquier uso.

Al igual que el Kindle Scribe Colorsoft, el nuevo hardware de altavoces Echo de Amazon no es precisamente barato. Por sus acabados más premium, la compañía ha establecido un precio más alto: $179.99 / £179.99 / AU$349 para el Echo Show 8 y $219.99 / £219.99 / AU$429 para el Echo Show 11.

Ambos tamaños ya están disponibles para preventa directamente en Amazon y comenzarán a enviarse el 12 de noviembre de 2025. Estoy deseando probarlos a fondo en casa, pero incluso con un precio más alto de lo que me gustaría, Amazon me ha dejado una gran impresión con la mejora estética que ha logrado.

Los nuevos Echo Show 8 y Echo Show 11 no se parecen exactamente a lo que habríamos esperado de un Echo Show anterior… y creo que ese es precisamente el objetivo.

