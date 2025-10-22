Aura lanza “Ink”, una pantalla e-paper que dura tres meses con una sola carga y podría marcar el futuro de los marcos digitales

Aura Ink tiene una pantalla natural de seis colores y 13,3 pulgadas.

A diferencia de los marcos de fotos digitales, no necesita alimentación continua.

Cuesta 499 dólares (precio en otros países por confirmar).

¡Increíble! Aura acaba de diversificarse y pasar de fabricar los mejores marcos digitales para fotos, como su modelo Walden, a un tipo de papel electrónico en color completamente nuevo y energéticamente eficiente: el Aura Ink. ¿Así ve ve el futuro?

Anunciado y disponible a partir de hoy por 499 dólares en Aura Frames (precio por confirmar en Reino Unido y Australia), el Aura Ink puede funcionar durante tres meses con una sola carga, lo que significa que puedes deshacerte de los antiestéticos cables y disfrutar de una pantalla limpia en la pared o en el aparador.

La pantalla E Ink Spectra™ 6 de seis colores puede reproducir millones de tonos para obtener fotos en color realistas, con lo que Aura describe como «la calidez y la sutileza de una fotografía impresa».

Por primera vez en Aura, el marco de papel electrónico Ink tiene una pantalla de 13,3 pulgadas con un grosor de solo 0,6 pulgadas y está rodeado por un marco y un soporte generosos y atractivos.

Ink es compatible con la magnífica aplicación sin suscripción de Aura para la carga remota de imágenes. Después de haber probado muchos marcos de fotos digitales, puedo decir que el de Aura es una de las aplicaciones más fáciles de usar.

Imágen 1 de 2 (Crédito de la imagen: Aura) (Crédito de la imagen: Aura)

¿El futuro de los marcos de fotos digitales?

Aura afirma que ha incorporado tecnología avanzada de papel electrónico en Ink, con colores más vivos y una iluminación más inteligente, lo que permite superar los inconvenientes de las pantallas de papel electrónico, es decir, que las imágenes se vean borrosas.

El enfoque de tramado de Aura amplía el sistema de seis colores a una gran cantidad de tonos, cuyo contraste se ve reforzado por una sutil luz frontal incorporada.

El resultado es una pantalla natural y brillante, similar al papel, que da la sensación de ser una imagen impresa, sin el resplandor deslumbrante de un marco de fotos digital estándar.

Y, a diferencia de los marcos de fotos digitales, el Aura Ink es extremadamente eficiente en cuanto al consumo de energía: funciona hasta tres meses con una carga completa, por lo que se puede colocar sin cables antiestéticos.

Ya tengo en mis manos el Aura Ink, y sin duda es un marco de alta gama. Vuelve pronto para leer mi reseña completa sobre este elegante marco que parece dispuesto a dar guerra a nuestra guía de los mejores marcos digitales.

