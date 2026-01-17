Enero sin excusas: los gadgets que impulsan tu vida fit

Comenzamos un nuevo año, sin duda, la oportunidad perfecta para cambiar o iniciar nuevos hábitos, por ejemplo, movernos más y apostar por una vida fit. Y afortunadamente, para lograrlo, hay tecnología que puede convertirse en nuestra mejor aliada.

Así que estos son los gadgets indispensables para empezar con energía, estilo y máximo rendimiento.

Los lentes con VORTX Sport son el modelo más versátil para deportistas o para actividades al aire libre. Su audio direccional te permite escuchar música o atender llamadas sin aislarte del entorno, brindando mayor seguridad y libertad de movimiento.

Incorporan protección UV400, que bloquea eficazmente los rayos ultravioleta, y están fabricados con lentes de triacetato de celulosa (TAC), un material resistente al calor y ligero. Ofrecen hasta 5 horas de uso continuo y cuentan con resistencia al sudor y a chorros de agua gracias a su certificación IPX5. Además, sus lentes polarizados con filtro de luz azul ayudan a reducir la luz dañina causada por pantallas y la exposición solar, eliminando el deslumbramiento por reflejos para una visión más cómoda y nítida.

Mientras realizas cualquier actividad física, hay un accesorio que no puede faltar: los Audífonos Inalámbricos TWS Atrium de STF. Diseñados para acompañarte en cada entrenamiento, ofrecen una experiencia de audio totalmente inalámbrica gracias a su tecnología True Wireless, brindando libertad total de movimiento sin cables.

Sus bocinas de 13 mm entregan un sonido potente y balanceado, con graves profundos y agudos definidos, ideales para mantenerte motivado durante tu rutina. Además, su micrófono integrado garantiza llamadas nítidas y una conexión estable de hasta 10 metros.

La batería te sigue el paso, hasta 4 horas de reproducción continua, extendidas a 16 horas totales gracias a su estuche con carga adicional y conexión Tipo C, para que nunca te detengas.

Para quienes buscan llevar su entrenamiento al siguiente nivel, el Smartwatch Kronos Slender de STF es el aliado perfecto. Su diseño ultradelgado y su pantalla AMOLED de 1.32" con resolución 466 x 466 px combinan elegancia, tecnología y funcionalidad en un solo dispositivo.

Permite realizar y contestar llamadas, controlar música y cámara de tu smartphone, manteniéndote siempre conectado. Además, integra monitoreo de pulso, presión arterial, oxigenación, calidad del sueño y múltiples modos deportivos, ideales para registrar tu actividad física de forma precisa y mejorar tu desempeño día a día.

Si tu actividad requiere estar atento al entorno y no puedes usar audífonos, la bocina portátil Rogue Mini es la mejor opción. Compacta y fácil de llevar, ofrece hasta 8 horas de batería, tecnología True Wireless para sonido estéreo envolvente, ranura para tarjeta microSD y resistencia a chorros de agua con certificación IPX5. Perfecta para entrenar al aire libre o acompañarte en cualquier aventura.

Los productos de STF están disponibles en más de 13,000 puntos de venta a nivel nacional, incluyendo Walmart, Liverpool, Coppel, Elektra, Amazon, Mercado Libre y TikTok Shop.