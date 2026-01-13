El sistema de baterías domésticas de Anker, listo para el apocalipsis, llega para competir con Tesla y puede ayudarte a sobrevivir durante 15 días fuera de la red

Anker lanzó el sistema de copia de seguridad para el hogar Solix E10

El sistema modular viene con muchas opciones y elementos diferentes

Sus baterías pueden alimentar tu hogar hasta por 15 días seguidos

Ya sea que necesite un respaldo confiable en caso de un apagón o simplemente quiera reducir su dependencia de la red eléctrica, existen muchas centrales eléctricas excelentes capaces de abastecer su hogar. Ahora, hay otra: el Anker Solix E10, un sistema modular de baterías para el hogar que puede ser tan simple o complejo como necesite.

Anker vende el Solix E10 como un sistema híbrido, lo que significa que combina baterías, energía solar y un generador inteligente en diversas combinaciones. Por ejemplo, puedes empezar con el paquete básico E10, que incluye un módulo de potencia y una batería de 6 kWh. Tiene una potencia nominal de 7,6 kW y cuesta $4299 dólares, poco menos de $80 mil pesos.

En el otro extremo de la escala se encuentra el llamado Kit de Respaldo Infinito, compuesto por un módulo de energía, dos baterías E10, una base de carga y un generador inteligente. Esto le proporcionará hasta 20 kW de salida y 24 kWh de capacidad entre las baterías y el generador, además de soportar sobretensiones de hasta 66 kW.

La base de carga permite gestionar hasta 12 circuitos domésticos diferentes a la vez, incluyendo electrodomésticos, aparatos sencillos, aparatos electrónicos y más. Con toda esta potencia adicional, el precio estimado es de $15,698 dólares, poco menos de $300 mil pesos.

Potencia modular

(Image credit: Anker)

Dado que el E10 es un sistema modular, Anker afirma que se puede complementar con capacidad de batería adicional según sea necesario. Esta capacidad llega hasta los 90 kWh, suficiente para 15 días de energía de respaldo, según la compañía.

Esta modularidad también se extiende al aspecto solar. En este caso, obtienes 9 kW por unidad E10 y todo funciona con tu sistema de energía solar existente, lo que debería facilitar las cosas si ya tienes paneles solares instalados.

Si hay un corte de luz, el sistema de energía de emergencia se activa. Los módulos E10, más caros, incluyen conmutación automática que se activa en menos de 20 milisegundos, sin necesidad de intervención manual. Los modelos más económicos sí se pueden conmutar, pero es necesario hacerlo manualmente. Sea cual sea su elección, todos los módulos E10 son impermeables y resistentes a la intemperie, haga sol o llueva.

Con todo esto, te queda un sistema capaz de alimentar toda la instalación de tu hogar, manteniéndote conectado incluso cuando se va la luz. Además, la energía solar puede ayudarte a reducir las facturas domésticas y la dependencia de la red eléctrica, brindándote mayor tranquilidad.

Claro, tendrás que pagar una suma exorbitante por todo eso. Los sistemas de respaldo domésticos como este no son baratos, y 15.698 dólares (poco menos de $300 mil pesos) es una suma enorme. Pero si tienes el dinero y quieres aumentar tu confianza ante la imprevisibilidad del suministro eléctrico, podría valer la pena ahorrar para el Solix E10 de Anker.