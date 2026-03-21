El Innofest de LG regresa por todo lo alto

Innovación, estilo, diseño y vanguardia. Estas son solo algunas de las palabras con las que se puede describir el Innofest. Un evento que LG Electronics ha llevado a cabo en Latinoamérica desde 2016 y que es un seguimiento directo del CES con énfasis en el mercado latinoamericano.

Con motivo de la pandemia de COVID-19 el evento se suspendió indefinidamente y este 2026 regresó a las playas de Cancún para retomar su lugar como el gran evento de tecnología para la región.

Innofest Latam 2026: La vida realmente es buena

(Image credit: LG México)

CES 2026 nos dejó clara la estrategia de LG: El hogar inteligente integrado a través de lo que llama Affectionate Inteligence o Inteligencia Afectiva. La presentación llevada a cabo en Las Vegas en enero pasado nos deslumbró a todos, pero siempre queda la pregunta ¿Cuánto de ello realmente llegará a mi hogar?

El artículo continúa a continuación

Innofest nos dió la respuesta y es una que nos emociona.

Hogar inteligente.... y de lujo

Quizá uno de los grandes anuncios que la marca coreana hizo en Cancún es la llegada a la región de una nueva línea de electrodomésticos conocida como SKS. Este nuevo portafolio ultrapremium que cuenta con los mejores refrigeradores inteligentes, la introducción de una nueva lavadora e incluso cava de vinos, no solamente está dotada de Inteligencia Artificial, sino que además presume de materiales y diseño premium para dejar en claro que el hogar inteligente no solo es geek sino que también está pensado en el estilo de vida más exigente.

Desde cavas de vino con tecnología de vibración mínima, hasta cajones refrigerados que se transforman de congelador a despensa con un toque, la marca busca que el lujo tecnológico sea el estándar en los nuevos desarrollos de la región ahora también con paquetes para desarrolladores e interioristas expertos en México.

Imágen 1 de 3 (Crédito de la imagen: LG México) (Crédito de la imagen: LG México) (Crédito de la imagen: LG México)

Uno de los anuncios que más ruido ha generado es la llegada de la imponente WashCombo de 25 kgs, una bestia del lavado que utiliza tecnología de bomba de calor Inverter para condensar dos tareas en un solo ciclo sin sacrificar eficiencia. Pero el verdadero detalle "de autor" para nuestra región se encuentra en su nueva lavadora de carga superior de 28 kgs. Conscientes de que el diseño ergonómico estándar no siempre encaja con el usuario promedio latinoamericano, LG ha implementado el sistema EasyUnload, una sutil pero inteligente modificación en la profundidad y el ángulo que facilita sacar la ropa sin que parezca una sesión de gimnasia.

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(Image credit: LG México)

En la cocina, la marca ha descifrado dos de nuestras costumbres más arraigadas con funciones que parecen sacadas de una lista de deseos de los usuarios. La primera es "Cleaning Time", una función exclusiva para Latinoamérica que permite silenciar esas molestas alarmas de "puerta abierta" mientras reorganizas o limpias el refrigerador, reduciendo además el esfuerzo del compresor en el proceso. La segunda es la democratización del hielo premium con el Mini Craft Ice, pensado para quienes consideran que una bebida fría es una religión en climas tropicales. Todo esto se complementa con la estética InstaView My Color, que permite que el refrigerador cambie de tono lumínico según el estado de ánimo de la cocina

Pero la innovación no es solo software; hay un movimiento tectónico en la cadena de suministro. LG está apostando fuerte por la soberanía productiva regional con la apertura de una nueva planta en Brasil hacia finales de 2026. De allí saldrá un nuevo refrigerador top freezer diseñado específicamente para lidiar con las fluctuaciones de voltaje comunes en el continente gracias a su sistema multivoltaje, marcando el inicio de una era donde el producto se fabrica donde se consume.

Como señaló Daniel Song, CEO regional, esto es "Global South" en acción: una ejecución quirúrgica que demuestra que, para LG, América Latina ya no es un mercado secundario, sino el epicentro de su próxima gran revolución doméstica.