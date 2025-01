CES 2025: Samsung lleva la inteligencia artificial a cada momento y espacio con su visión "AI para todos"

¡Atención! Samsung anunció su nueva visión de "AI para todos", ¿dónde? En el escenario perfecto, CES 2025, pero ¿cuál es el objetivo? Hacer de la inteligencia artificial (AI) una experienica "Everyday, Everywhere (todos los días, en todas partes". No se pierdan ningún detalle a continuación.

Con una década de liderazgo en hogares conectados, Samsung aprovecha el poder de la AI para llevar la inteligencia a todos, permitiéndole a las personas experimentar un mundo más personal, impactante y lleno de posibilidades.

Jong-Hee (JH) Han, vicepresidente, director ejecutivo y jefe de la división DX (Device eXperience) de Samsung, inauguró la conferencia de prensa de Samsung en el CES 2025, presentando la visión de la compañía para AI Home. Este plan busca redefinir el concepto de hogar al ofrecer servicios verdaderamente personalizados a través de dispositivos inteligentes y conectados. La estrategia de Samsung, que abarca innovaciones en dispositivos móviles, electrodomésticos y pantallas impulsadas por AI, refleja el compromiso continuo de la compañía con la innovación centrada en el ser humano y con llevar el poder de la AI a las experiencias diarias para mejorar la vida de las personas.

“Estoy orgulloso de cómo hemos introducido nuevas tecnologías e inteligencia en el hogar, conectado los principales dispositivos y establecido el estándar para el hogar del futuro“, dijo el vicepresidente Han. “Este año, en el CES, estamos reforzando nuestro compromiso de ofrecer experiencias personalizadas, gracias a nuestra implementación generalizada de AI y continuaremos esta trayectoria de liderazgo en AI en el hogar y fuera de él, no solo durante la próxima década, sino durante el próximo siglo”.

Mejora de las experiencias cotidianas con AI Home

Durante la conferencia de prensa, Jonathan Gabrio, director del Centro de Experiencia Conectada de Samsung Electronics America, también dio más detalles sobre la visión de AI Home de Samsung, donde recalcó el compromiso de la compañía de integrar la AI en toda la experiencia conectada para atender a diversos estilos de vida. Desde hogares de un integrante hasta familias multigeneracionales bajo un mismo techo, AI Home aprende de los hábitos y se adapta a las rutinas individuales para brindar una experiencia de hogar inteligente hiperpersonalizada.

La seguridad y la privacidad son fundamentales en la estrategia de Samsung para AI Home. La compañía entiende que, a medida que los usuarios incorporan más dispositivos conectados en sus hogares y la inteligencia artificial se vuelve más personalizada, es necesario proteger la privacidad. Para cumplir con estas necesidades, Samsung ha reforzado sus capacidades de seguridad. Samsung Knox Matrix ahora está presente en electrodomésticos, dispositivos móviles y pantallas, con su exclusiva tecnología blockchain que garantiza la cooperación entre los dispositivos conectados, protegiendo el hogar del usuario, sus datos y evitando amenazas digitales. Con Knox Matrix Dashboard, un control de privacidad claro y accesible, Samsung facilita la gestión de la seguridad en todo el hogar conectado. Al sincronizar la información entre dispositivos, Credential Sync de Knox Matrix asegura que los datos solo se cifren o descifren en los dispositivos del usuario. Además, Samsung Knox Vault agrega una capa extra de protección, manteniendo la información confidencial, como contraseñas y PINs, en un lugar seguro y aislado.

One UI de Samsung proporciona una experiencia de software integrada en todos los dispositivos Samsung conectados, mejorando la interoperabilidad, lo que permite que los usuarios utilicen funciones impulsadas por AI y ofrecen actualizaciones de software hasta por siete años.

Detrás de todo esto está SmartThings, la plataforma de hogar inteligente de Samsung que brinda conectividad a cientos de millones de usuarios en todo el mundo. Con la creencia de Samsung en la innovación abierta y las alianzas como base, SmartThings está siendo equipada con la última tecnología de AI para optimizar y personalizar la experiencia del hogar inteligente, para proporcionar comodidad total. La función SmartThings Ambient Sensing comprende intuitivamente el entorno del usuario y el contexto situacional, al analizar los movimientos de las personas y los sonidos ambientales por medio de dispositivos conectados dentro de casa, lo que permite que dichos dispositivos respondan y se adapten de manera inteligente y fluida a las rutinas diarias.

Bixby Voice, un avanzado asistente de voz con AI, se también se integrará para mejorar su uso. El asistente fue entrenado para que pueda reconocer las voces de cada persona y responder a comandos de la manera más adecuada para cada usuario.

Otra forma en la cual SmartThings simplifica la vida cotidiana es con Flex Connect, un programa de respuesta de Samsung a la demanda de energía. Al registrar sus dispositivos en SmartThings y utilizar SmartThings Energy, los usuarios no solo pueden reducir la presión sobre las redes eléctricas locales, sino que también reciben recompensas a través de Samsung Rewards. En 2025, este programa se expandirá más allá de Nueva York y California, llegando a regiones seleccionadas de Texas, lo que contribuirá a abordar las necesidades críticas de la red eléctrica en el estado.

Estas actualizaciones de AI Home ahorran tiempo que antes se dedicaba a la administración del hogar, permitiéndole a los usuarios concentrarse en lo más importante y explorar sus pasiones. Las nuevas Galaxy Book5 Pro y Galaxy Book5 360 de Samsung son laptops con AI, diseñadas para aumentar la productividad con procesadores Intel® Core™ Ultra (Serie 2) y mejorar la creatividad con funciones como AI Select y Samsung Studio. AI Select trabaja para facilitar la navegación, mientras que Samsung Studio permite a los usuarios editar en su smartphone, tableta o PC Galaxy dondequiera que estén. Impulsado por NPU, Photo Remaster transforma las fotos de baja resolución en imágenes de alta calidad, mientras que Storage Share permite a los usuarios acceder directamente a los archivos en su celular desde su PC, evitando así el proceso de descarga.

La productividad también implica ser proactivo, y cuando AI se combina con Samsung Health, los usuarios obtienen el control total sobre su salud y bienestar. Con la información de salud impulsada por AI recopilada por Galaxy Ring y Galaxy Watch, Samsung ayuda a los usuarios a comprender sus datos y a tomar decisiones más informadas sobre su bienestar. Estas nuevas capacidades enriquecerán aún más la experiencia de Samsung Health, consolidándose como una solución integral que conecta todos los dispositivos del hogar para mejorar la salud de los usuarios de manera fluida.

Entretenimiento perfecto en la era de la AI

Las últimas experiencias de pantalla de Samsung, impulsadas por la tecnología Vision AI, ofrecen momentos excepcionales en la vida cotidiana de los usuarios, gracias a nuevas funciones y una personalización única. La experiencia AI Screen integra inteligencia en las pantallas, brindando a los usuarios funciones como Generative Wallpaper, Live Translate y Circle to Search. A la vanguardia de esta tecnología se encuentra Neo QLED 8K, que proporciona las experiencias de visualización más avanzadas a través de funciones de AI como 8K AI Upscaling Pro, Auto HDR Remastering Pro y Color Booster Pro, que mejoran de manera inteligente la calidad de la imagen. Además, la experiencia de arte de The Frame evoluciona, permitiendo que todos los Samsung QLED incluyan una colección digital de más de 3,000 obras de arte, transformando cualquier habitación en una galería personal.

El compromiso de Samsung con su estrategia Screens Everywhere (Pantallas en todas partes) se refleja en nuevas opciones de pantallas en sus electrodomésticos, incluidos sus refrigeradores con pantallas AI Home de 9″ y otros dispositivos con pantallas de 7″. Los usuarios disfrutarán de funcionalidades más avanzadas, como varios servicios de entretenimiento, funciones de inteligencia artificial, como AI Vision Inside, y acceso directo a la plataforma de compras de alimentos en línea Instacart, que ofrece una amplia gama de productos.

Llevar la AI a todas partes

Más allá del hogar, las innovaciones en inteligencia artificial de Samsung buscan transformar diversas industrias con SmartThings Pro. Esta solución B2B, diseñada para ofrecer a los socios comerciales las mismas ventajas digitales impulsadas por AI que SmartThings ofrece a los consumidores, abarca desde hogares multirresidenciales hasta espacios comerciales, hoteles, escuelas y más. Desde su lanzamiento en junio pasado, SmartThings Pro proporciona a las empresas herramientas para gestionar de manera más eficiente el consumo de energía, identificar dispositivos que requieren mantenimiento y ofrecer un control integral sobre las soluciones conectadas. Samsung también colabora con socios para desarrollar la plataforma Future Innovation Technology (FIT), que permitirá a empresas y grandes edificios establecer sistemas de control de temperatura automatizados, mejorar el uso de la energía y reducir los costos de electricidad.

La compañía también trabaja junto a Samsung Heavy Industries en una nueva colaboración de SmartThings que utiliza el estándar de conectividad Matter para conectarse con barcos compatibles. SmartThings for Ships (SmartThings para barcos) introduce un modo previo a la navegación (pre-sailing) que permite a los capitanes y tripulaciones automatizar el arranque del motor, así como activar los ajustes de temperatura y luces, lo que ahorra tiempo y energía. Además, el modo Care (atención) ofrece una vista completa de la energía, los sistemas de climatización y las alarmas de humo del barco. Por su parte, el modo Protection (protección) monitorea constantemente cualquier actividad anormal y alerta al capitán y a la tripulación.

Samsung amplía SmartThings y las integraciones automotrices mediante una nueva asociación con Hyundai Motor Group, para llevar SmartThings a los vehículos eléctricos de Hyundai. Con esta expansión del ecosistema, los usuarios ahora pueden utilizar SmartThings Find para localizar su automóvil fácilmente, incluso en estacionamientos llenos. Gracias a AI Home, SmartThings también puede hacer recomendaciones sobre cuándo recargar los vehículos eléctricos según horarios y tarifas. En caso de un corte de energía en el vecindario, se activará automáticamente el modo de respaldo de batería, que, junto con el modo de energía AI, prolongará la vida de la batería para alimentar los artículos esenciales del hogar.

En el sector de la automoción, Samsung y su filial Harman mantienen su promesa de transformar la experiencia en los automóviles con nuevos productos que introducen el conocimiento contextual en el habitáculo. Aprovechando la experiencia de Samsung en UX e AI, el nuevo avatar de HARMAN en el vehículo actúa como un copiloto digital inteligente que trabaja con productos de Harman, como Ready Care y Ready Vision, para anticiparse a las necesidades mientras los conductores se centran en el camino.

Empoderar a la próxima generación

Por último, Inhee Chung, vicepresidenta del Centro de Sostenibilidad Corporativa, subrayó cómo la visión de “AI para todos” de Samsung se basa en el compromiso de la marca de aprovechar el poder de la tecnología avanzada para crear un mundo mejor y más inclusivo. Samsung está introduciendo funciones de accesibilidad diversas y mejoradas por medio de sus dispositivos y servicios impulsados por IA, comenzando con la capacidad de sincronizar automáticamente funciones de accesibilidad en electrodomésticos utilizando un teléfono inteligente.

A partir del primer semestre de este año, Bixby permitirá que los dispositivos conectados muestren automáticamente textos en alto contraste o proporcionen una guía de voz para los miembros de la familia con baja visión, todo mediante el simple reconocimiento de la voz. Para las personas con baja visión, la inteligencia artificial también está mejorando los subtítulos de audio al reducir el audio en idiomas extranjeros y leer los subtítulos en el idioma que elija el usuario.

Chung también analizó cómo iniciativas como Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Innovation Campus y el trabajo de la compañía con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) contribuyen a formar la próxima generación de innovadores. Actualmente, Samsung Solve for Tomorrow involucra a más de 2.6 millones de estudiantes en 66 países, desafiándolos a usar STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para abordar los desafíos de su comunidad. En los Juegos Olímpicos de París 2024, Samsung y el Comité Olímpico Internacional (COI) lanzaron la comunidad digital “Together for Tomorrow, Enabling People” y designaron a los 10 mejores equipos de Solve for Tomorrow a nivel global como embajadores de esta comunidad. Al mismo tiempo, Samsung Innovation Campus ha capacitado a casi 180,000 jóvenes en 33 países, preparándolos para el mercado laboral mediante formación en tecnologías emergentes como AI, internet de las cosas (IoT) y big data.

Achim Steiner, administrador del PNUD, subió al escenario junto al vicepresidente Chung para presentar una actualización sobre la colaboración entre Samsung y el PNUD, que utiliza el poder de la tecnología para el bien. Desde su inicio, hace cinco años, la aplicación Samsung Global Goals ha recaudado más de 20 millones de dólares, gracias a los casi 300 millones de usuarios que utilizan un smartphone, tableta o reloj Galaxy. Por su parte, la iniciativa Generation17, impulsada por Samsung y el PNUD, sigue inspirando a jóvenes líderes extraordinarios de todo el mundo, quienes movilizan a sus comunidades para promover los Objetivos Globales.

Recuerden que en TechRadar México podrán encontrar todas las novedades del CES 2025.