¿Un anillo para gobernarlos a todos? El rival del Oura Ring, RingConn, presenta su Gen 3 con una colaboración oficial de El Señor de los Anillos

El RingConn Gen 3 ya está disponible para su compra.

Ofrece funciones como el monitoreo de la apnea del sueño y hasta 14 días de duración de la batería.

Para celebrarlo, RingConn se ha asociado con Warner Bros.

El RingConn Gen 3 ya está aquí. Tras abrirse a preventa en mayo de este año, ya está disponible para su compra, a partir de 349 dólares / 569 dólares australianos (alrededor de 260 libras esterlinas). Y para celebrarlo, se ha asociado con alguien inusual… ¿o debería decir «la Comunidad»?

Echemos un vistazo primero al anillo. Ofrece alertas hápticas mediante vibración para eventos de salud (no notificaciones), algo que ni siquiera los mejores anillos inteligentes pueden hacer. Otras características destacadas incluyen información sobre la salud vascular, la presión arterial y la apnea del sueño. RingConn afirmó que es «la primera marca de anillos inteligentes en introducir el monitoreo de la apnea del sueño con seguimiento continuo de SpO2 cada dos segundos... todo ello sin una suscripción recurrente para obtener información premium».

La clave está en los detalles, ya que otros anillos inteligentes sí ofrecen un seguimiento confiable de la apnea del sueño. Recientemente, en el evento Samsung Galaxy Unpacked, el Samsung Galaxy Ring recibió la autorización de la FDA para su función de detección de apnea del sueño, por lo que es probable que las afirmaciones de RingConn se deban a su metodología específica de seguimiento del sueño en relación con la medición de SpO2. Nos hemos puesto en contacto con RingConn para obtener una aclaración.

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Por lo demás, el anillo es compatible con iOS y Android, y ofrece seguimiento de la salud femenina y de la actividad física. Con las alertas por vibración activadas, el Ring tiene una autonomía de 10 días, que se extiende a 14 días si se desactivan. Todo parece tener un precio muy razonable para un anillo sin suscripción adicional, y ya casi hemos terminado nuestra reseña del RingConn Gen 3. ¡Estén atentos a este espacio!

(Image credit: Future)

Contando tus pasos hacia Mordor

Por fin sucedió: una empresa de anillos inteligentes se asoció con Warner Bros. para celebrar el 25.º aniversario de *El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo* (también conocida como «la mejor de todas», y no acepto ninguna discusión al respecto). Sin embargo, lo que menos me esperaba era que fuera RingConn.