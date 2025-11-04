WhatsApp por fin lanza su aplicación oficial para Apple Watch: estos son los modelos que la tendrán

WhatsApp por fin ha lanzado una aplicación oficial para Apple Watch.

Te permite leer mensajes completos de WhatsApp, grabar notas de voz y mucho más.

La aplicación ya está disponible para descargar en el Apple Watch Series 4 y modelos posteriores.

¡WhatsApp llega a un dispositivo más de la familia Apple! Después de cinco meses, WhatsApp finalmente lanza su aplicación oficial para Apple Watch.

Aunque desde hace años es posible leer las notificaciones de WhatsApp en el Apple Watch, la aplicación oficial promete traer varias funciones nuevas a tu muñeca.

Para empezar, podrás leer los mensajes completos de WhatsApp en tu Apple Watch (incluidos los largos de ese amigo tuyo tan prolijo). También podrás reaccionar a los mensajes en tu reloj, incluso utilizando emojis para una reacción rápida.

Además de los mensajes, la nueva aplicación para Apple Watch también te mostrará notificaciones de llamadas (para que puedas ver quién te llama sin mirar tu teléfono) y te permitirá grabar y enviar mensajes de voz, si así lo deseas.

Meta también afirma que podrás ver «más de tu historial de chat» cuando leas mensajes en tu Apple Watch. En resumen, replicará gran parte de la experiencia de la aplicación del teléfono, y Meta promete que tiene previsto ofrecer «funcionalidades aún más útiles para los usuarios de Apple Watch en el futuro».

¿Qué modelos son compatibles?

(Image credit: Meta)

La nueva aplicación WhatsApp para Apple Watch ya está disponible para descargar, siempre y cuando tengas un Apple Watch Series 4 o posterior que también funcione con watchOS 10 o posterior.

El Series 4 salió al mercado en septiembre de 2018, por lo que si has comprado un Apple Watch en los últimos siete años, deberías poder utilizarlo. La actualización de watchOS 10 llegó en 2023 y el Series 4 es el modelo más antiguo que admite.

Aunque todavía no podemos ver la aplicación en el momento de escribir este artículo, podrás descargarla en tu Apple Watch (pulsa la corona digital y, a continuación, toca App Store) o en tu iPhone yendo a la aplicación Watch, yendo a la aplicación Mi reloj y desplazándote hasta WhatsApp, antes de pulsar instalar.

La noticia podría ser especialmente emocionante para los propietarios de modelos de Apple Watch con conexión celular, ya que abre la posibilidad de utilizar algo parecido a la experiencia de WhatsApp en el iPhone mientras se sale a correr, pero sin necesidad de llevar el teléfono.

