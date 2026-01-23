Una filtración sobre el Casio G-Shock apunta a un discreto rival metálico de Garmin que los aficionados llevan pidiendo desde 1983

Casio podría lanzar próximamente un nuevo reloj G-Shock denominado GM-H5600.

Este podría combinar métricas de salud detalladas con una estructura metálica.

Según la filtración, podría salir al mercado a mediados de 2026.

El G-Shock de Casio es uno de los relojes más reconocibles del planeta, y ahora una nueva filtración sugiere que pronto podría salir al mercado un nuevo modelo, posiblemente de la gama G-Squad de Casio, con algunas características muy solicitadas.

La filtración apareció por primera vez en el sitio web japonés Great G-Shock World. Allí se afirma que un nuevo dispositivo Casio G-Shock (con el número de modelo GM-H5600) ha aparecido en varias bases de datos de certificación de Asia. Su inclusión en estas bases de datos implica que el producto está en proceso de certificación final y que su lanzamiento podría estar a la vuelta de la esquina.

Según Great G-Shock World, el dispositivo filtrado podría combinar las métricas de salud que se encuentran en el DW-H5600 de Casio, incluido el medidor óptico de frecuencia cardíaca, con una caja metálica como la del reloj GM-5600. Eso podría ayudar a combinar las características populares que se encuentran en cada dispositivo, entrando en un nuevo territorio en el proceso y acercándolo mucho más a los mejores relojes inteligentes que los productos tradicionales de Casio.

Las funciones de salud podrían ir más allá de un medidor óptico de frecuencia cardíaca. Great G-Shock World enumera otras funciones esperadas, como herramientas de «gestión diaria de la salud», como podómetros y mediciones del nivel de oxígeno en sangre, además de monitorización del sueño y análisis del entrenamiento.

Como sugiere Wareable, las funciones del dispositivo podrían ser similares a las del DW-H5600, incluyendo la medición del oxígeno en sangre (SpO2), el seguimiento de la actividad Life Log, los modos de intervalo y carrera, y mucho más.

¿Cuándo veremos este dispositivo?

Como dice Great G-Shock World, «el GM-H5600 ya se registró hace unos meses en el organismo de certificación asiático, por lo que no hay duda de que su lanzamiento está cerca». Aunque no se han encontrado fechas concretas, el sitio web cree que el producto podría aparecer «en la primera mitad de 2026, entre la primavera y el verano».

En cuanto al precio, no hay tanta claridad. El Casio DW-H5600 cuesta actualmente 299 dólares (alrededor de 220 libras esterlinas/440 dólares australianos), pero se desconoce si el próximo GM-H5600 tendrá un precio similar.

Aun así, al combinar métricas de salud y estado físico con una carcasa más resistente, el rumoreado GM-H5600 podría atraer a un grupo de usuarios que no se han sentido atraídos ni por el DW-H5600 ni por el GM-5600. Con un lanzamiento que, al parecer, está a solo unos meses, parece que no tendremos que esperar mucho para averiguarlo.

