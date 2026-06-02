Según se informa, el Google Pixel Watch 5 se filtró tras un extraño hallazgo durante una inmersión de buceo, pero el incidente resulta más que sospechoso

Al parecer, alguien ha encontrado un prototipo del Google Pixel Watch 5 en el mar

La noticia se dio a conocer en una publicación de X del fundador de Gearbox, Randy Pitchford

El dispositivo tiene el mismo aspecto que su predecesor, pero lleva impreso "Pixel Watch 5" en la parte trasera

Las filtraciones tecnológicas son más comunes de lo que solían ser, pero este reloj inteligente de Google aún no anunciado acaba de llevarse el primer premio a la filtración tecnológica más extraña de la historia: el Pixel Watch 5 ha sido encontrado en el fondo del océano.

El fundador de la empresa de videojuegos Gearbox, Randy Pitchford, se topó con una publicación en su cuenta de X de alguien que afirmaba que un amigo había encontrado el Pixel Watch 5, aún sin lanzar, mientras buceaba cerca de la isla de San Martín en el Caribe (ver más abajo). Se prevé que el Pixel Watch 5 salga al mercado a finales de este año.

En la publicación de X, Pitchford incluyó dos imágenes en primer plano de lo que parece ser un prototipo del Pixel Watch 5. Pitchford también comentó que, a pesar de tener la batería descargada, el reloj tenía suficiente energía de reserva para mostrar la hora correcta. Además, los grabados en la parte posterior del reloj sugieren claramente que el dispositivo es, de hecho, un modelo del Pixel Watch 5.

Latest Videos From Watch full video here:

A friend of mine found this watch a few days ago ~underwater~ when he was scuba diving near the island of St. Martin. He noted that the reverse of the watch indicates that it is a Google Pixel 5, which has not yet been announced, let alone released. It seems to be fine. The face… pic.twitter.com/Mnenov1sFEMay 31, 2026

Las imágenes de Pitchford muestran claramente en la parte posterior del dispositivo las inscripciones «Google» y «Pixel Watch 5», así como una lista de las herramientas de seguimiento y monitoreo de la salud que incluye el dispositivo.

Según la imagen, el dispositivo tiene varias etiquetas, entre ellas «SpO2» (nivel de oxígeno en sangre), «EDA» (actividad electrodérmica), «temperatura de la piel», «sensor de frecuencia cardíaca», «sensor de pulso» y «UWB» (banda ultraancha). Además, el reloj inteligente cuenta con resistencia al agua y al polvo IP68.

En cuanto al diseño, el dispositivo se ve prácticamente igual que el Pixel Watch 4: tiene una esfera redonda similar y las inscripciones en la parte posterior también son idénticas a las de su predecesor, pero no menciona ninguna nueva herramienta de seguimiento de la salud.

Esto tiene sentido, ya que el Pixel Watch 4 se lanzó recién en octubre de 2025 y vino con una importante mejora en el diseño y funciones avanzadas, incluyendo un sensor de temperatura de la piel y un asesor de salud con IA.

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Como te puedes imaginar, las reacciones a esta noticia han sido hilarantes, con cientos de compartidos y comentarios de los usuarios. "Esto es quizás lo más típico de Google que ha pasado nunca", comentó un usuario, mientras que otro lo describió como "un portal del tiempo submarino".

Esta es, sin duda, una de las filtraciones tecnológicas más extravagantes que hemos visto desde que un ingeniero de software de Apple se dejó un prototipo del iPhone 4 en un bar de California en 2010; es difícil superar el hallazgo de un reloj inteligente en el fondo del océano, como el collar de diamantes «Heart of the Sea» de Kate Winslet en Titanic.

Pero, a pesar de lo absurdo de este descubrimiento, ha dejado a la gente perpleja y cuestionándose la veracidad de la filtración.

Apenas cinco horas después de la publicación original de Pitchford, compartió otra entrada para decir que el reloj se había reunido con su dueño «gracias a la magia de Internet», pero no reveló a quién pertenece el prototipo ni dónde lograron conseguirlo.

No solo eso, otros medios que han informado sobre esto han señalado el historial de Pitchford de inflar las métricas de interacción con publicaciones sensacionalistas, o «farming de interacción», como lo describe Tech Advisor. También está la pregunta de si una empresa tecnológica tan grande como Google grabaría información de seguimiento de salud en el dispositivo en una etapa tan temprana del proceso de desarrollo.

Dado que Pitchford no ha compartido nada sobre el propietario del prototipo y dado el silencio de Google al respecto, es mejor tomar esto con escepticismo, ya que hay más preguntas que respuestas. Sin embargo, eso no quita el hecho de que es una de las filtraciones tecnológicas más divertidas y descabelladas de la historia.

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