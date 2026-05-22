Los primeros rumores sobre el Apple Watch Ultra 4 apuntan a un "rediseño completo" junto con un nuevo conjunto de sensores, pero me tomo esta información con bastante cautela

Un nuevo informe basado en las «expectativas del mercado» indica que Apple podría introducir algunos cambios en su serie Watch Ultra este año

El informe señala que se avecina una nueva gama de sensores, junto con un "rediseño completo" del Watch Ultra 4

Aunque los nuevos sensores podrían mejorar o añadir más funciones al ya excelente seguimiento de la salud de Apple, no creo que se esté planeando un rediseño a gran escala del Watch Ultra

Hasta ahora apenas había rumores sobre el Apple Watch Ultra 4, pero por fin estamos empezando a escuchar algunos detalles aquí y allá. El Apple Watch Ultra 3 se lanzó apenas en septiembre del año pasado (y se llevó el primer lugar en nuestra lista de los mejores Apple Watches), pero dado que el Apple Watch Ultra original solo duró un año antes de ser reemplazado por el Watch Ultra 2, tiene sentido que Apple pueda anunciar el 4 durante su evento anual de septiembre de este año.

El informe de Digitimes (visto a través de 9to5Mac), basado en las «expectativas del mercado», menciona una «mejora significativa en las funciones de detección» para el Ultra 4, con una matriz de sensores rediseñada que se espera que genere un gran volumen de pedidos de su proveedor de sensores, Taiwan-Asia Semiconductor.

La funcionalidad de detección de la frecuencia cardíaca del Watch Ultra 3 ya es excelente (la he probado personalmente junto con un monitor de frecuencia cardíaca Polar H10 que se coloca en el pecho y he comprobado que es casi idéntica), por lo que es probable que una mejora de los sensores se centre en mejorar otra característica. Apple ha resuelto el problema de la hipertensión, que alerta a los usuarios de una posible presión arterial alta crónica después de 30 días, e incluye sensores como el de oxígeno en sangre y el de temperatura de la piel para respaldar funciones que incluyen el seguimiento del sueño y el seguimiento de la salud femenina.

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Si se avecina una nueva matriz de sensores, es probable que veamos una función completamente nueva de Apple o una versión aún más precisa de una de las funciones mencionadas anteriormente.

¿Un "rediseño completo"?

Es la siguiente parte del informe la que me hace pulsar la «x» para ponerlo en duda. Digitimes menciona un «rediseño completo» que acompañará a la nueva matriz de sensores, lo cual suena emocionante, pero yo espero que cualquier rediseño sea relativamente menor.

Apple suele encontrar un diseño que funciona y se mantiene fiel a él, creando una identidad de marca muy sólida; solo hay que echar un vistazo a los últimos 10 años de Apple Watch para darse cuenta de ello. La serie Watch Ultra supuso un cambio enorme (para los estándares de Apple), equivalente al iPhone Air del año pasado.

Puede que haya cambios en el grosor, los materiales o la eficiencia de la batería, pero espero que el Watch Ultra 4 tenga, a primera vista, un aspecto casi idéntico al del Watch Ultra 3. Es cierto que Apple podría comercializarlo como un rediseño, pero en términos reales no espero que cambie mucho.

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