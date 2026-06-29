La HUAWEI WATCH KIDS X1 Series llega a México con videollamadas, GPS y cámaras duales

¡La espera terminó! La nueva Huawei Watch Kids X1 Series llegó a México, se trata de una serie de smartwatches pensada en los más pequeños de casa, con diseño increíble que permite darle la vuelta y girarlo 360°, pero eso no es todo.

Es más que un simple reloj para niños: es un accesorio divertido para explorar el mundo y una herramienta práctica para que los padres velen por la seguridad de sus hijos.

Divertido, moderno y versátil para las muñecas de los más pequeños

El smartwatch cuenta con un diseño resistente que combina una sensación de ligereza con un acabado metálico. Con la primera pantalla panorámica AMOLED de 1.82 pulgadas del sector de relojes para niños, ofrece imágenes brillantes, nítidas y agradables para los ojos de los más pequeños. La carcasa se puede voltear, colocar en posición vertical y girar 360°, lo que permite a los niños encontrar el ángulo perfecto mientras exploran el mundo.

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La WATCH KIDS X1 Series está disponible en cuatro colores. La versión Pro viene en Negro y Morado con una correa de silicona rígida con diseño 3D de bambú, mientras que la versión estándar viene en Azul y Rosa con una correa de silicona bicolor. Todas se ajustan perfectamente a la muñeca y son muy cómodas de llevar.

Captura momentos maravillosos con potentes cámaras de reloj

La serie cuenta con una cámara frontal de 5 MP y una trasera de 13 MP. La cámara frontal incluye un objetivo ultra gran angular de 110°, que se integra a la perfección con la pantalla AMOLED de 1.82 pulgadas, para que quepan más amigos en cada selfie. La versión Pro suma un diseño desmontable: el cuerpo del reloj se puede colocar en el estuche para cámara incluido, lo que facilita a los niños llevarlo consigo y explorar el mundo.

Además, las funciones fotográficas se han mejorado considerablemente. Cuenta con múltiples modos —cámara trasera HD, disparo programado y modo nocturno— además de 100 estilos de disparo creativos, más de 100 stickers divertidos y 14 filtros exclusivos, que hacen que cada foto sea más bonita e interesante. El X1 Pro cuenta con 64 GB de almacenamiento y el X1 con 32 GB; ambos ofrecen un amplio espacio para guardar las preciosas fotos de los niños.

(Image credit: Huawei)

Un smartwatch con funciones de teléfono para garantizar la conectividad global

Ambos modelos ofrecen videollamadas en alta definición. Gracias a las cámaras frontal y trasera y a la cancelación de ruido con IA, los padres pueden ver y escuchar a sus hijos con claridad, ya sea que estén jugando afuera, viajando en el autobús o charlando animadamente.

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A los niños también les resulta muy fácil añadir amigos, gracias a la compatibilidad global con redes 2G/3G/4G. Pueden recibir llamadas y enviar mensajes de voz y fotos a los amigos autorizados de forma más cómoda. Ya sea que estén explorando una ciudad nueva o pasando el rato con sus amigos, HUAWEI MeeTime hace que mantenerse en contacto sea muy sencillo. Y, en caso de urgencia, al presionar el botón lateral cinco veces se activa una llamada de emergencia.

Posicionamiento preciso para una protección fiable

Huawei ha redefinido la precisión de la localización con su nueva serie. La HUAWEI WATCH KIDS X1 Series cuenta con cinco modos de posicionamiento: satélite de doble banda, estación base, Wi-Fi de doble banda, asistido por sensores y asistido por SOS, los cuales funcionan en conjunto para mantener a los niños seguros dondequiera que vayan.

(Image credit: Huawei)

Gracias a la tecnología GNSS y Wi-Fi de doble banda, el reloj ofrece una mayor precisión de localización tanto en interiores como en exteriores. Además, a través de la aplicación HUAWEI FamCare, los padres pueden consultar la ubicación de sus hijos en cualquier momento.

El reloj también cuenta con controles parentales, que permiten a los padres gestionar el tiempo frente a la pantalla y proteger a sus hijos contra el uso excesivo. Al mismo tiempo, puede monitorear el movimiento, la frecuencia cardiaca y el recuento de pasos, lo que facilita a los padres cuidar la salud física y mental de sus hijos. Es resistente al agua y cuenta con carga rápida y una batería de gran capacidad, lo que lo convierte en un excelente compañero para los niños.

Precios y disponibilidad en México

La HUAWEI WATCH KIDS X1 Series llega a México con los siguientes precios: HUAWEI WATCH KIDS X1 Pro: $6,999 pesos HUAWEI WATCH KIDS X1: $4,999 pesos

llega a México con los siguientes precios:

La preventa inicia el 29 de junio, y la venta general arranca el 6 de julio. Ambos modelos estarán disponibles en la HUAWEI Experience Store y la HUAWEI Online Store.

Con su diseño elegante, sus funciones profesionales de captura de imágenes y su posicionamiento preciso, la HUAWEI WATCH KIDS X1 Series es más que un simple smartwatch: es un compañero para cada aventura, que permite a los niños explorar el mundo mientras se mantienen su seguridad y su conexión.