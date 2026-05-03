La función para correr más innovadora del Apple Watch es una que probablemente nunca hayas usado

La mayoría de las ciudades y pueblos grandes —generalmente aquellos con presencia universitaria o un centro deportivo al aire libre— cuentan con una pista ovalada de 400 metros abierta al público.

Hemos probado varios Apple Watch y durante algunos entrenamientos también, sin ser profesionales, claro está.

En la pista, no hay dónde esconderse, y ya sea que estés haciendo series de velocidad de 200 metros o vuelta tras vuelta, el asfalto es implacable. Deja al descubierto todos tus errores: no hay forma de ocultar los malos resultados con desniveles, atascos u otras variables que se presentan al correr en el mundo real. Así es como probamos el Apple Watch Ultra 3.

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Por suerte, no tienes que trastear con los ajustes del Apple Watch para registrar correctamente tus carreras en pista, ya que cuenta con algunas funciones muy útiles que facilitan el entrenamiento. A menos que seas un corredor habitual, probablemente nunca las hayas usado, pero te animo a que busques el Apple Watch más cercano y las pruebes si quieres mejorar tu rendimiento.

(Image credit: Getty Images / Tom Werner)

En los últimos años, los Apple Watch han aprovechado los datos de GPS y Apple Maps para detectar automáticamente cuándo te encuentras cerca de una pista ovalada. Cuando inicias un entrenamiento de carrera al aire libre cerca de una pista, la app Entrenamiento la detecta y te indica que inicies un entrenamiento en pista. Esto es realmente impresionante y, según un representante de Apple, "ningún otro reloj inteligente tiene esta función". ¡Y nunca te darías cuenta de que esta función está ahí a menos que tu entrenamiento te lleve cerca de una pista!

Al seleccionar Entrenamiento en pista, se te pedirá que elijas un carril deslizando el dedo hacia el recuadro de la izquierda para una medición más precisa. Puedes ajustar los carriles durante el entrenamiento si cambias de carril por cualquier motivo, así que no estás limitado a uno solo. Luego puedes usar el botón de segmento para marcar vueltas o secciones, como la marca de 200 metros. Estaba haciendo trabajo de intervalos, esforzándome mucho en un sprint de 200 metros y luego usando los siguientes 200 metros para recuperarme.

Me facilitó mucho el uso de la pista, así que solo tuve que llegar y ponerme manos a la obra. Apple es excelente para simplificar la vida si se utilizan todos sus productos en conjunto. Si bien su enfoque de circuito cerrado para su ecosistema puede resultar frustrante para los usuarios que no desean invertir en todos los productos de Apple, permite que todos tus dispositivos funcionen de forma prácticamente integrada.

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En este caso, la aplicación Apple Maps se integra con la aplicación Entrenamiento para realizar todo el trabajo preliminar y adivinar tus intenciones (entrenar en una pista de atletismo) de una manera, me atrevería a decir, muy intuitiva . Habiendo adoptado recientemente la tecnología de Apple de forma más permanente que para mis pruebas habituales, me sorprenden constantemente pequeñas funciones como esta, y sin duda me ha motivado a incorporar más entrenamiento en pista a mi rutina.

¿Por qué entrenar en pista?

Un informe de la Universidad de Warwick señala que el entrenamiento en pista, ya sea de velocidad o de larga distancia, es un "entorno controlado" que "brinda la oportunidad de mejorar el rendimiento personal".

La pista ofrece la posibilidad de medir con precisión la distancia y controlar el ritmo sin variables como el tráfico o la altitud, y la superficie plana y uniforme brinda oportunidades para trabajar en la técnica, como la cadencia y la zancada.

Correr en círculos, en lugar de en un terreno cambiante, requiere fortaleza mental, al igual que las mejores caminadoras y la pista de atletismo también ofrece la oportunidad de desarrollar esta mentalidad. Se necesita un tipo de persona especial para correr en círculo durante horas.