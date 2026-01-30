Garmin Connect está dañando los relojes inteligentes de los usuarios de iPhone, pero estas soluciones han funcionado para algunos
La última polémica sobre Garmin Connect
- Una reciente actualización de Garmin Connect ha desconectado los dispositivos portátiles de los usuarios.
- El problema parece limitarse a iOS, ya que Android no se ha visto afectado.
- Se han propuesto soluciones, pero es posible que no funcionen para todos.
Garmin Connect ha sido objeto de controversia desde su lanzamiento, pero esto se ha limitado principalmente a cómo bloquea ciertas funciones tras un costoso muro de pago. Sin embargo, ahora el descontento se ha ampliado, ya que la última actualización del software ha desconectado los dispositivos portátiles y los relojes inteligentes de muchos usuarios del servicio y les ha impedido sincronizar su progreso.
Se ha informado de que el problema ha surgido con las actualizaciones 5.21 y 5.21.1, y los usuarios están expresando su frustración en las redes sociales. Las publicaciones inundan Reddit, por ejemplo, como ha observado Gadgets & Wearables. Los usuarios están exasperados por la interrupción de sus rutinas y por la imposibilidad de que Garmin Connect funcione con sus dispositivos actuales.
En Reddit, el usuario Fantastic-Class-8252 explicó: «¡Acabo de actualizar mi aplicación en el iPhone y ahora me dice que no tengo ningún reloj conectado a la aplicación!». Otros usuarios respaldaron esta afirmación, entre ellos PrimaryHuckleberry11, que dijo en otra publicación que «hoy actualicé mi iPhone y perdí todos los dispositivos de la aplicación».
Por cierto, los problemas parecen limitarse a iOS, ya que los usuarios de Android de Garmin Connect indican que su aplicación funciona sin problemas. Eso sugiere que el problema radica en la forma en que la aplicación Garmin Connect interactúa con algún elemento de iOS, y que la última actualización ha dañado esta funcionalidad.
Hemos preguntado a Garmin si es consciente del problema o si tiene una fecha estimada para implementar una solución, y actualizaremos esta noticia tan pronto como recibamos una respuesta.
¿Qué puedes hacer?
Algunos usuarios han publicado soluciones en la sección de comentarios de las publicaciones de Reddit, afirmando que han conseguido que todo vuelva a funcionar.
Por ejemplo, un usuario explicó que primero tuvo que eliminar su dispositivo portátil de la aplicación web Garmin Connect. A continuación, eliminó su dispositivo portátil de la lista de dispositivos Bluetooth emparejados en la aplicación Ajustes de iOS. Una vez hecho esto, pudo volver a añadir su dispositivo en la aplicación Garmin Connect.
Para otros, la solución fue ligeramente diferente. Este usuario sugirió abrir la aplicación Garmin Connect y, mientras busca dispositivos conectados, cambiar a la pantalla de ajustes del reloj Garmin y dirigirse a Conectividad > Teléfono > Emparejar teléfono. Esto debería hacer que el reloj aparezca en la aplicación, tras lo cual se puede configurar como un nuevo dispositivo en Garmin Connect.
Sin embargo, no todos han tenido éxito con estos métodos. El problema también parece afectar a varios dispositivos portátiles de Garmin, por lo que no hay garantía de que lo que funciona para un producto funcione para otro.
Si ha sido víctima de este problema, vale la pena probar los métodos mencionados anteriormente. Pero si sigue sin poder conectar su dispositivo portátil, es posible que tenga que esperar a que se publique un parche que haga que todo vuelva a funcionar como debería.
