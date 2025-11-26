Garmin acaba de presentar un nuevo dispositivo al que denomina "el futuro de los wearables", y que estará disponible próximamente

Garmin ha publicado (y luego retirado) un nuevo avance

Su próximo dispositivo apunta al "futuro de los wearables"

Podríamos ver una correa sin pantalla o un reloj inteligente

¿Podríamos tener un nuevo competidor en nuestra lista de los mejores relojes Garmin antes de que termine el año? Así parece, ya que la propia Garmin ha publicado un avance sobre el «futuro de los dispositivos portátiles» en su página oficial de Facebook en la India.

Al parecer, la publicación ha sido retirada, pero no antes de que fuera vista por el usuario de Reddit u/Eastern-Signal-1778 (a través de GSMArena). Podemos vislumbrar un nuevo dispositivo junto con la promesa de que es «elegante», «inteligente» y «próximamente disponible».

A primera vista, el wearable parece ser una banda al estilo Whoop sin pantalla. Según fuentes bien informadas, ya había rumores de que Garmin estaba trabajando en algo así, que tal vez se llamaría Garmin Recovery Band.

Garmin lanzó efectivamente una pulsera sin pantalla en forma de Index Sleep Monitor en junio, pero es solo para monitorizar el sueño y es una correa grande que se lleva en la parte superior del brazo. Todavía podría salir al mercado un dispositivo similar a los productos de Whoop y al Polar Loop.

Un análisis más detallado de la imagen realizado por el conocido informante the5krunner sugiere que en realidad se trata de un reloj inteligente delgado con una luz LED incorporada, aunque no está claro en qué serie actual de Garmin podría encajar el nuevo dispositivo.

Teniendo en cuenta que el eslogan habla del «futuro de los wearables», parece que no se trata solo de una actualización iterativa. Ya sea un reloj inteligente o una correa sin pantalla, es probable que sea sustancialmente diferente a lo que ha habido hasta ahora.

El equipo de Gadgets & Wearables especula que podría tratarse efectivamente de una correa sin pantalla, al estilo de Whoop, y que la luz LED del lateral se utilizará para mostrar diversa información de estado, como el nivel de batería, por ejemplo.

Sea lo que sea, pronto lo sabremos. Si Garmin lo está adelantando en las redes sociales, aunque sea un poco antes de lo previsto, es probable que algo interesante llegue antes de que nos despidamos de 2025.

