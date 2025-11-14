El Coros Pace 4 ofrece una importante actualización de la pantalla frente a su asequible rival Garmin

El reloj inteligente Coros Pace 4 acaba de salir al mercado.

Incorpora una pantalla AMOLED y una mayor precisión en la medición de la frecuencia cardíaca.

El precio ha aumentado ligeramente con respecto al Coros Pace 3.

Si te gustan los relojes para correr ligeros y aerodinámicos, la serie Coros Pace lleva mucho tiempo ofreciendo modelos muy competitivos. El Pace 3 tenía mucho que ofrecer, pero la competencia es dura, con modelos como el Garmin Forerunner 165 y el Fitbit Versa 3. ¿Podrá Coros mantenerse a la altura? Estamos a punto de descubrirlo, ya que la empresa acaba de anunciar una actualización de su popular gama Pace.

El Coros Pace 4 viene con una serie de actualizaciones, pero sigue teniendo la estructura ligera de su predecesor, manteniendo su peso de 32 g cuando se combina con una correa de nailon. Eso debería ser lo suficientemente ligero como para no lastrarte cuando sales a correr.

Una de las mejoras más significativas del Pace 4 es la incorporación de una pantalla táctil AMOLED de 1,2 pulgadas, lo que lo acerca al reloj Coros Pace Pro. Cuando analizamos el Pace 3, lo criticamos por su pantalla LCD de cristal mineral, que podía resultar un poco difícil de ver a plena luz del sol. Con la incorporación de la tecnología AMOLED, deberías poder disfrutar de una pantalla más brillante y nítida en todas las condiciones.

Coros afirma que también ha mejorado la precisión de la frecuencia cardíaca del reloj, lo que te proporciona lecturas más precisas que deberían reflejar mejor tu salud cardíaca real. Esto se debe a un sensor de frecuencia cardíaca rediseñado que, según Coros, es capaz de reducir los picos y caídas atípicos en tus mediciones.

Batería con mayor duración

Además, el Pace 4 incluye controles activados por voz gracias a un micrófono integrado. Esto significa que ahora puedes grabar registros de entrenamiento, capturar Voice Pins, tomar notas y mucho más, todo ello sin necesidad de tocar la pantalla del reloj.

La duración de la batería siempre ha sido uno de los puntos fuertes del Pace 3, y el Pace 4 la ha mejorado aún más. Con 41 horas, obtendrás más autonomía del Pace 4 cuando te conectes a una red de cinco satélites que la que obtendrías con el Pace 3 cuando te conectas a dos satélites (25 horas). En términos de entrenamientos con GPS, eso es bastante impresionante.

Sin embargo, no todo ha cambiado. El diseño sigue siendo el mismo que el del Pace 3, mientras que características como el Virtual Pacer y las predicciones de carrera se mantienen del modelo anterior. Elogiamos la gran cantidad de métricas presentes en el Pace 3, por lo que es bueno ver que muchas de ellas se mantienen en el nuevo Pace 4.

En cuanto al precio, el Coros Pace 4 cuesta 249 dólares (229 libras esterlinas) y ya está disponible. Es un ligero aumento con respecto al precio de 229 dólares/219 libras esterlinas del Pace 3, pero dado que la asequibilidad era uno de los aspectos más destacados del modelo anterior, nos alegra ver que el precio no se ha disparado demasiado.

