¿Se está agotando el impulso de Apple Fitness+? Los últimos rumores sugieren que está "en revisión" y que podría integrarse en la aplicación Salud

Al parecer, Apple está "revisando" el servicio Apple Fitness+.

La empresa podría fusionar la suscripción con la aplicación Apple Health.

Según se informa, Apple también ha descartado su entrenador de salud independiente basado en inteligencia artificial.

Si eres fan del servicio de suscripción de entrenamiento Apple Fitness+, puede que tengamos malas noticias: según una fuente, todo el producto está «en revisión» y, por el momento, su futuro es bastante incierto. Se podrían estar barajando varias opciones, con posibles cambios importantes en camino, pero aún no hay nada seguro.

La información procede de Mark Gurman, de Bloomberg, cuyo último boletín Power On afirma que "no se sabe qué acabará pasando" con Apple Fitness+. Esto da la impresión de que la aplicación podría enfrentarse a una amplia gama de opciones, y Gurman no ofrece ninguna información sólida sobre cuál es la más probable.

Sin embargo, el periodista escribió que «si tuviera que adivinar, diría que Apple acabará fusionando su aplicación Health con Fitness+ de alguna manera, quizá ofreciéndola como una suscripción combinada». Al parecer, esto está motivado por una competencia «más dura» en este ámbito, incluida la del nuevo servicio de salud ChatGPT de OpenAI.

Esto podría suponer grandes cambios en la forma de utilizar Fitness+. Actualmente, se encuentra dentro de la aplicación Fitness y está separada de Apple Health (aunque los datos de fitness y entrenamiento se pueden ver en la aplicación Health). Si la afirmación de Gurman es correcta, Apple podría pasar de mantener aplicaciones separadas a reunirlas bajo un mismo techo.

¿Simplificado o recargado?

(Image credit: Primakov / Shutterstock)

Puede que este no sea el único cambio importante que se avecina en las iniciativas de Apple en materia de salud y bienestar físico. Además de la posible fusión de Fitness+ y Salud, Apple habría decidido abandonar su plan a largo plazo de introducir un entrenador de salud basado en inteligencia artificial (IA) que examinaría tus métricas de fitness y te ofrecería consejos y sugerencias personalizados.

En su lugar, Gurman cree que Apple tomará las funciones previstas del entrenador de salud con IA y las combinará «en la aplicación Salud con el tiempo». Gurman añadió que «las funciones, incluida una que puede analizar la marcha del usuario con la cámara del iPhone, están programadas para comenzar a aparecer a finales de este año».

Ambos cambios, la fusión de Fitness+ y Salud, y la decisión de abandonar el asesor de salud con IA independiente y añadir sus funciones a la aplicación Salud, podrían considerarse una forma de simplificar las aplicaciones de fitness de Apple. En lugar de ofrecer múltiples servicios que se ejecutan en varias aplicaciones diferentes, Apple parece querer reunirlos todos bajo el paraguas de la aplicación Salud. Eso podría hacer que fueran mucho más fáciles de usar y comprender.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Al mismo tiempo, se corre el riesgo de que Apple Salud resulte recargada y difícil de manejar. La aplicación ya gestiona todo, desde los entrenamientos y el seguimiento del ciclo menstrual hasta el bienestar mental y los datos sobre el sueño, y añadir más funciones podría inflarla mucho más allá de sus proporciones actuales.

Y hay otra pregunta sin respuesta: ¿cuánto costará todo esto? Si Apple quiere integrar Fitness+ y un entrenador de bienestar con IA en la aplicación Salud, eso podría dar lugar a un paquete de suscripción caro. Y con todo en un solo lugar, correrías el riesgo de pagar por funciones que no necesitas en lugar de pagar solo por el servicio que deseas.

Aun así, dado que incluso Gurman, que está muy bien informado, no está seguro de la dirección que tomará Apple, la empresa todavía tiene mucho margen de maniobra para cambiar de rumbo o perfeccionar sus decisiones. En última instancia, descubriremos cuáles son los planes de Apple a finales de este año, si nos fiamos del calendario de Gurman.

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.