Los usuarios de Oura Ring disfrutarán de una app renovada y basada en inteligencia artificial, y los usuarios de Samsung Galaxy Ring se pondrán muy celosos

Oura, la empresa creadora del Oura Ring, ha rediseñado su aplicación complementaria.

La aplicación tiene un nuevo aspecto, diseño e información basada en inteligencia artificial.

Entre las nuevas funciones se incluyen una métrica de estrés acumulado y un seguimiento avanzado del ciclo menstrual basado en inteligencia artificial.

¡Atención! Sobre todo si tienes un Oura Ring 4 u Oura Ring Generation 3, ya que están recibiendo una app rediseñada con funciones impulsadas por inteligencia artificial.

Según un comunicado de prensa de Oura, la nueva aplicación promete una “personalización más profunda” y una “curación inteligente”; en otras palabras, deja de ser una interfaz estática para ofrecerte más funciones, métricas y consejos generados por IA, seleccionados según tu estado y necesidades actuales.

No se trata solo de un cambio visual: los creadores de uno de los mejores anillos inteligentes han diseñado una app dinámica que prioriza automáticamente las métricas más relevantes para ti en cada momento.

El rediseño recuerda bastante al que Fitbit lanzó en marzo, ya que ahora la app se organiza en tres pestañas principales: Hoy, Salud y Signos vitales.

Hoy (Today): se centra en “una gran cosa” que importa en ese instante. Si, por ejemplo, estás estresado, Oura te mostrará una métrica relacionada con el estrés; si estás listo para entrenar, podría mostrarte tu puntaje de Preparación (Readiness score).

Mi salud (My Health): ofrece una visión a largo plazo de cómo han cambiado tus métricas con el tiempo, brindando análisis de tendencias y "áreas de oportunidad para el cuidado proactivo", es decir, aspectos que puedes mejorar. Además, incluye una nueva sección de Hábitos y rutinas, que te permite registrar comportamientos, similar al Lifestyle Logging de Garmin.

Signos vitales (Vitals): muestra todas tus métricas principales actuales más allá de la "gran cosa" del día, con la posibilidad de ver los datos por día, semana, mes o año. Todo está codificado por colores para que puedas identificar rápidamente cómo te estás desempeñando en cualquier momento.

Nuevas funciones con tecnología de inteligencia artificial

No solo ha cambiado el diseño. Oura ha añadido un montón de nuevas funciones, incluida una nueva métrica: el estrés acumulado. El estrés acumulado es una puntuación de estrés que se mide a partir de los datos del último mes sobre el sueño, la frecuencia cardíaca y la actividad, y se actualiza semanalmente. Supone un cambio hacia el estrés a largo plazo, en lugar de una puntuación puntual.

El Dr. Ricky Bloomfield, director médico de Oura, declaró en un comunicado de prensa: «Al combinar una investigación rigurosa con datos continuos del mundo real, podemos identificar patrones tempranos que a menudo pasan desapercibidos en los entornos sanitarios tradicionales.

La función de estrés acumulado supone un importante paso adelante en la traducción de la ciencia en orientación cotidiana, ya que ayuda a las personas a reconocer cómo los pequeños cambios fisiológicos de hoy pueden influir en los resultados de salud a largo plazo».

Oura también ha ampliado su función Cycle Insights, que permite realizar un seguimiento de la salud femenina. Oura afirma que puede empezar a predecir los ciclos menstruales tras solo un día de uso del Oura Ring 4, al tiempo que amplía sus datos de una visión mensual a una anual para ayudarte a planificar con antelación.

Aunque afirma que el Ring 4 puede predecir tu ciclo tras un día, el vicepresidente de software de consumo de Oura, Jason Russell, me confirmó por separado que cuanto más tiempo lo uses, más precisos serán esos datos.

