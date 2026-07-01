Samsung revela que el Galaxy Ring 2 está en desarrollo, y se rumorea que hará cosas que su predecesor no ha hecho antes; aquí te presentamos 5 formas en las que podría competir seriamente con el Oura Ring 5

Un vicepresidente sénior de Samsung afirma que el Galaxy Ring 2 está oficialmente en desarrollo

Podría incluir una serie de mejoras de diseño, así como una mayor integración con otros dispositivos de Samsung

La mejora más importante es la compatibilidad con iOS, una novedad en los dispositivos portátiles de Samsung

Cuando Samsung lanzó el Galaxy Ring en 2024, se colocó en lo más alto de nuestra lista de los mejores anillos inteligentes, pero la empresa tecnológica coreana se ha mantenido bastante callada sobre los planes para el dispositivo portátil de próxima generación… hasta ahora.

En una entrevista con Forbes, Hon Pak, vicepresidente sénior y jefe del equipo de salud digital de Samsung, reveló que el próximo anillo inteligente de la empresa (que presumiblemente se llamará Galaxy Ring 2) se encuentra oficialmente en desarrollo; «Estamos trabajando en la próxima generación. Eso sí te lo puedo confirmar», afirmó.

El anuncio llega justo después de que el nuevo Oura Ring 5 llegara a las tiendas; en comparación con su predecesor, es aproximadamente un 40 % más pequeño y cuenta con una duración de batería aún mayor, aunque tiene un precio más elevado. Ya era hora de que Samsung regresara al mundo de los anillos inteligentes, dada la feroz competencia que ha surgido en los últimos dos años; entonces, ¿cómo se enfrentará el Galaxy Ring 2 a sus rivales?

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Cuando Samsung lanzó el primer Galaxy Ring, Pak lo describió como «un enfoque integral y simplificado» para la salud y el sueño, y parece que quiere seguir desarrollando esta idea tanto en el hardware como en el software.

Para empezar, si observamos el rediseño más delgado del Oura Ring 5, no sería una sorpresa total que Samsung replicara un enfoque similar de «más pequeño pero más resistente» en su propio anillo inteligente para lograr mejoras adicionales en la comodidad.

(Image credit: Future / Matt Evans)

Aunque es probable que haya mejoras en el diseño, Pak insinuó que esa no será la mayor diferencia con el Galaxy Ring 2. «Si comparas otros anillos, sin importar la competencia, los sensores no son tan diferentes en este momento», dijo, y agregó: «Realmente se trata de qué servicios creas en la capa superior. Lo que realmente se nota es la diferenciación en el software».

Teniendo en cuenta estas observaciones, el enfoque principal del Galaxy Ring 2 será desarrollar una integración de software más profunda en lugar de renovar el hardware. Pak también compartió que Samsung tiene planes de aprovechar su ecosistema conectado para ayudar a los usuarios a recibir métricas más precisas y tener una mejor idea de sus hábitos de salud.

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En lugar de utilizar únicamente la recopilación de métricas del Galaxy Ring 2 para presentar un panorama completo de tu bienestar, Samsung toma tus datos del anillo inteligente y los combina con los de otros dispositivos de su red a través de la app Samsung Health. Esto podría incluir los relojes Galaxy y los teléfonos inteligentes, e incluso su gama de electrodomésticos SmartThings, para brindarte un contexto más detallado sobre tu actividad diaria y tu bienestar general.

Para los usuarios que ya están profundamente inmersos en el ecosistema de dispositivos de Samsung, esto es una gran ventaja; sin embargo, uno de los mayores inconvenientes de la primera generación del Galaxy Ring es su falta de compatibilidad con iOS. Si bien Samsung tiene una ventaja general sobre marcas como Oura, esta última es compatible con iOS, lo que les da a los usuarios más razones para optar por sus dispositivos portátiles en lugar de los de Samsung —pero esto podría cambiar con el Galaxy Ring 2.

Además de las actualizaciones de software, Pak dio a entender claramente que el Galaxy Ring finalmente será compatible con iOS; «Estoy sonriendo, pero no puedo decir nada», insinuó. De todas las nuevas actualizaciones, la compatibilidad con iOS sería el golpe más inesperado para la competencia, ya que les daría a los usuarios que no usan Android aún más razones para cambiarse al Galaxy Ring en lugar de los dispositivos portátiles de la competencia.

Aunque no se trata exactamente de un anuncio formal, sin duda es una afirmación prometedora de lo que podemos esperar de este tan esperado dispositivo portátil. A pesar de no haber dado detalles sobre una fecha oficial de lanzamiento, el Galaxy Unpacked 2026 está a la vuelta de la esquina, donde esperamos el anuncio de la línea S26. ¿Podría Samsung incluir también el Galaxy Ring 2 en la mezcla?

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