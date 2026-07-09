Los patrocinadores del Ultrahuman Ring PRO en Kickstarter siguen esperando su dispositivo tras los problemas de producción

Ultrahuman se enfrenta a problemas de producción con el Ring Pro

Los patrocinadores de Kickstarter se preguntan cuándo recibirán su anillo

El 10 de agosto es la nueva fecha prevista, pero está lejos de estar garantizada

Ultrahuman es conocida por fabricar algunos de los mejores anillos inteligentes, pero ni siquiera eso pudo protegerla de la avalancha de decepción y frustración que recibió tras informar a los patrocinadores de Ring Pro en Kickstarter que los envíos se retrasarían una vez más.

Los clientes acudieron a Reddit para expresar su molestia después de que u/enzolecorbeau iniciara un hilo compartiendo una captura de pantalla del mensaje oficial de Ultrahuman. En él, Ultrahuman afirma que ahora «se espera que los envíos comiencen a partir del 10 de agosto».

Los patrocinadores de Kickstarter esperaban recibir sus pedidos en junio, y este último retraso no es el primero. Un solo retraso es una cosa, pero ahora que ha sucedido varias veces, los patrocinadores están empezando a quejarse abiertamente por los continuos retrasos en la entrega del rastreador de actividad física.

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Un usuario de Reddit se molestó porque la unidad se había enviado a «influencers» y no a "la gente que pagó por ella". Otros informan que han solicitado cancelaciones, pero sin éxito.

Sin embargo, no todo es negativo: un usuario de Reddit espera que el retraso se deba a la batería, "porque eso significaría que tal vez realmente estén buscando mejorarla".

Ultrahuman no menciona la batería, sino que atribuye los retrasos a problemas que surgieron durante la ampliación de la producción. Ultrahuman afirma que están "poniendo especial cuidado para garantizar que cada Ring PRO cumpla con los estándares de calidad y experiencia que hemos establecido para él".

Su compromiso con la calidad no es nada malo. Continúan diciendo: "Cada anillo se fabrica individualmente con un alto nivel de precisión y cuidado —desde el acabado hasta los controles de calidad finales— y este proceso está tomando un poco más de tiempo de lo que se había previsto originalmente".

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Ultrahuman siempre ha cumplido con lo prometido

Ultrahuman llevó a cabo campañas en Kickstarter tanto para su dispositivo Ring como para el Ring Air, y cumplió fielmente con los pedidos de ambos.

(Image credit: Ultrahuman)

En realidad, los proyectos financiados mediante crowdfunding suelen sufrir retrasos. En el caso de Ultrahuman, el reto de fabricar en masa una carcasa monobloque de titanio con un mecanismo de seguridad de apertura es, sin duda, uno de los factores que contribuyen a los retrasos; lo último que querrá Ultrahuman es enviar un anillo con fallas, especialmente porque los problemas con los anillos inteligentes pueden resultar peligrosos.

Es más probable que los clientes perdonen a la marca por un retraso en el envío que por recibir un dispositivo con fallas. Un lanzamiento fallido del producto podría dañar la confianza de los clientes y significar el fin de la marca de dispositivos portátiles.

Nada de esto va a calmar a la comunidad de personas que esperaban recibir su anillo en junio y que siguen a la espera. Solo el tiempo dirá cuándo Ultrahuman comenzará a cumplir con estos pedidos.

Nos hemos puesto en contacto con Ultrahuman y actualizaremos esta nota cuando recibamos una respuesta.

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