El rival más cercano del Apple Watch Ultra de Garmin se renueva con un suave tono dorado

El Garmin Venu X1 estrena un nuevo color Soft Gold.

El Soft Gold viene con una nueva correa en color French Gray y conserva su fondo de caja de titanio.

Su precio parte de 699,99 $ / 679,99 £ / 1499 AU$.

El Garmin Venu X1 fue uno de mis relojes inteligentes favoritos del año pasado, porque era una auténtica innovación, la antítesis de la filosofía de diseño habitual de Garmin. Mientras que la mayoría de los mejores relojes Garmin son gruesos y redondos, este era cuadrado y muy delgado, con una pantalla excepcionalmente brillante, sin dejar de incorporar la carcasa de titanio, la luz LED, el altavoz, el micrófono, el GPS y las potentes herramientas de seguimiento de la salud por las que Garmin es conocido. Era un verdadero rival del Apple Watch Ultra 3, tanto en diseño como en rendimiento.

En resumen, le di 4,5 estrellas después de probarlo y lo califiqué como «el reloj más innovador de Garmin en años». Ahora tenemos un nuevo Garmin Venu X1 y aún no han pasado dos semanas del nuevo año, aunque solo se trata de un nuevo color y no de una secuela completa.

El nuevo color Soft Gold del Garmin Venu X1 sigue reflejando la filosofía de diseño de la serie Venu, que se sitúa a caballo entre un «potente monitor de actividad física» y un «elegante reloj inteligente». El color Soft Gold presenta una carcasa de polímero gris más claro, con botones y cierre dorados y respaldo de titanio. Una correa de velcro French Gray completa el nuevo look.

Su precio es de 699,99 dólares / 679,99 libras esterlinas / 1499 dólares australianos (al igual que el resto de la línea Garmin Venu X1) y ya está disponible para su compra en Garmin.

¿Una señal de lo que está por venir?

(Image credit: Garmin)

Garmin lanzó toda una serie de relojes el año pasado, renovando casi toda su gama. Dado que la CES 2026 ha pasado sin que se anunciara ningún nuevo reloj Garmin (solo una función de seguimiento nutricional para los usuarios de Connect+), me pregunto si esto es un indicio de lo que está por venir.

Imagino que este año veremos menos relojes y más pequeños ajustes en la gama, como este. Sin embargo, estoy seguro de que Garmin hará una excepción con el Garmin Fenix 9.

El Garmin Fenix 8 llegó en septiembre de 2024, mientras que el Garmin Fenix 8 Pro mejorado, con pantalla MicroLED y conectividad satelital, llegó el año pasado. Si tuviera que apostar, diría que veremos un Garmin Fenix 9 a finales de este año, y un Fenix 9 Pro en algún momento de 2027.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.