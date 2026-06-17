Zenless Zone Zero y otros juegos reciben mejoras RTX con las últimas tecnologías de NVIDIA

¡Es hora de disfrutar de Zenless Zone Zero como nunca antes con la versión 3.0 que integra compatibilidad con DLSS y nuevos efectos de trazado de rayos en PC!

Por si fuera poco, finalmente llegó el estreno oficial del juego en Steam. Además, Squad ha mejorado su integración con DLSS, y Reaper Actual ya está disponible también con DLSS, y se puede actualizar a la versión 4.5 a través de la aplicación de NVIDIA.

NVIDIA también ha lanzado un nuevo controlador GeForce Game Ready que optimiza tu sistema para los últimos lanzamientos que incorporan las tecnologías DLSS y RTX, incluido Empulse. Puedes descargar el nuevo controlador GeForce Game Ready 610.62 WHQL a través de la aplicación de NVIDIA o desde GeForce.com .

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Además, ya está disponible NVIDIA RTX Remix 1.5, que introduce un nuevo flujo de trabajo de empaquetado, funciones de accesibilidad y «Remix Skills», diseñadas para ayudar a los modders a acelerar sus flujos de trabajo de desarrollo mediante asistentes basados en IA:

Smooth Normals: una de las funciones más solicitadas por la comunidad ya está disponible. Añade la generación automática de smooth-normals para la geometría heredada capturada, lo que hace que los activos más antiguos parezcan menos pixelados o angulosos bajo la iluminación con trazado de trazado.

una de las funciones más solicitadas por la comunidad ya está disponible. Añade la generación automática de smooth-normals para la geometría heredada capturada, lo que hace que los activos más antiguos parezcan menos pixelados o angulosos bajo la iluminación con trazado de trazado. RTX IO: RTX Remix 1.5 incluye nuevas opciones de compresión RTX IO en el flujo de trabajo de empaquetado, entre las que se encuentran ajustes preestablecidos de tamaño dividido de 1 GB a 16 GB. RTX IO es nuestra tecnología de almacenamiento de alto rendimiento que acelera la carga de los juegos y reduce la carga de la CPU. Portal con RTX, Portal: Prelude RTX y la demo de Half-Life 2 RTX han integrado oficialmente RTX IO. Gracias a esta actualización, el tamaño de los archivos se ha reducido significativamente: Portal con RTX ha pasado de 25 GB a 17 GB, mientras que Half-Life 2 RTX se ha reducido de 80 GB a 50 GB.

RTX Remix 1.5 incluye nuevas opciones de compresión RTX IO en el flujo de trabajo de empaquetado, entre las que se encuentran ajustes preestablecidos de tamaño dividido de 1 GB a 16 GB. RTX IO es nuestra tecnología de almacenamiento de alto rendimiento que acelera la carga de los juegos y reduce la carga de la CPU. Portal con RTX, Portal: Prelude RTX y la demo de Half-Life 2 RTX han integrado oficialmente RTX IO. Gracias a esta actualización, el tamaño de los archivos se ha reducido significativamente: Portal con RTX ha pasado de 25 GB a 17 GB, mientras que Half-Life 2 RTX se ha reducido de 80 GB a 50 GB. Controles de iluminación de la ventana gráfica: RTX Remix 1.5 añade controles de iluminación de la ventana gráfica nuevos y mejorados. Ahora, los manipuladores de luz existentes son más fáciles de gestionar a través de un menú unificado de luces de la ventana gráfica, con botones de activación/desactivación permanentes para la visibilidad de los manipuladores y controles de intensidad.

RTX Remix 1.5 añade controles de iluminación de la ventana gráfica nuevos y mejorados. Ahora, los manipuladores de luz existentes son más fáciles de gestionar a través de un menú unificado de luces de la ventana gráfica, con botones de activación/desactivación permanentes para la visibilidad de los manipuladores y controles de intensidad. RTX Remix Skills: Recientemente hemos publicado varias «Habilidades de RTX Remix», archivos de instrucciones en formato de texto que proporcionan un contexto funcional específico a los agentes de programación de IA. Estos archivos incluyen guías sobre cómo crear ramas de características, realizar pruebas unitarias, preparar solicitudes de fusión y mucho más. Al hacer que los agentes de programación sean más inteligentes, los modders pueden acelerar el proceso de remasterización.

A continuación, un análisis de los juegos nuevos y actualizados que incorporan las tecnologías RTX:

Zenless Zone Zero: El 17 de junio, el ARPG de fantasía urbana de HoYoverse, Zenless Zone Zero , r ecibirá una importante actualización que introducirá reflejos con trazado de rayos, oclusión ambiental e iluminación global en PC. Los jugadores con GeForce RTX podrán acelerar el rendimiento y mejorar los gráficos mediante DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation, y está previsto que en una futura actualización se incorpore la compatibilidad con DLSS Multi Frame Generation. La versión 3.0 también se lanza coincidiendo con el debut oficial del juego en Steam. Descubre cómo RTX mejorará la experiencia en este nuevo vídeo .

El 17 de junio, el ARPG de fantasía urbana de HoYoverse, , ecibirá una importante actualización que introducirá reflejos con trazado de rayos, oclusión ambiental e iluminación global en PC. Los jugadores con GeForce RTX podrán acelerar el rendimiento y mejorar los gráficos mediante DLSS Super Resolution y DLSS Frame Generation, y está previsto que en una futura actualización se incorpore la compatibilidad con DLSS Multi Frame Generation. La versión 3.0 también se lanza coincidiendo con el debut oficial del juego en Steam. Descubre cómo RTX mejorará la experiencia en este nuevo . Empulse: Empulse , el trepidante shooter de movimiento 6 contra 6 de 1047 Games, se podrá jugar de forma gratuita durante el Steam Next Fest antes de su lanzamiento en acceso el 24 de junio. Los jugadores con GeForce RTX pueden acelerar la jugabilidad mediante DLSS Dynamic Multi Frame Generation y Super Resolution, mientras que NVIDIA Reflex reduce la latencia del PC para mejorar la capacidad de respuesta en las partidas competitivas. El último controlador GeForce Game Ready optimiza aún más la experiencia.

, el trepidante shooter de movimiento 6 contra 6 de 1047 Games, se podrá jugar de forma gratuita durante el Steam Next Fest antes de su lanzamiento en acceso el 24 de junio. Los jugadores con GeForce RTX pueden acelerar la jugabilidad mediante DLSS Dynamic Multi Frame Generation y Super Resolution, mientras que NVIDIA Reflex reduce la latencia del PC para mejorar la capacidad de respuesta en las partidas competitivas. El último controlador GeForce Game Ready optimiza aún más la experiencia. Squad: El FPS militar táctico de Offworld, Squad, ha mejorado su implementación de DLSS con compatibilidad nativa con las últimas tecnologías DLSS Super Resolution y Dynamic Multi Frame Generation, incluida la compatibilidad con el modo de hasta 6X, lo que ofrece una calidad de imagen mejorada y mayores velocidades de fotogramas.

El FPS militar táctico de Offworld, ha mejorado su implementación de DLSS con compatibilidad nativa con las últimas tecnologías DLSS Super Resolution y Dynamic Multi Frame Generation, incluida la compatibilidad con el modo de hasta 6X, lo que ofrece una calidad de imagen mejorada y mayores velocidades de fotogramas. Reaper Actual: El shooter de mundo abierto persistente de Distinct Possibility Studios, Reaper Actual , ya está disponible en acceso anticipado. El título incluye compatibilidad con DLSS 4 Multi Frame Generation, Frame Generation, Super Resolution y NVIDIA Reflex. A través de la aplicación de NVIDIA, los jugadores pueden actualizar a las últimas versiones de Dynamic Multi Frame Generation y Super Resolution.