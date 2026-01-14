¡Ya puedes disfrutar de Star Wars Outlaws en Xbox Game Pass!

¡La espera terminó! Star Wars Outlaws ya está disponible en Xbox Game Pass.

Desde su lanzamiento en 2024, el juego ha recibido una gran cantidad de ajustes de calidad de vida, incluida una actualización importante a sus mecánicas de sigilo, además de dos expansiones de historia que introducen nuevas ubicaciones, actividades e incluso personajes bien conocidos del universo de Star Wars. Todo esto significa que la versión de Outlaws que se une a Game Pass es la más grande y mejor hasta ahora.

Así que, si aún no has tenido la oportunidad de vivir la historia de Kay Vess, aquí tienes algunas razones para lanzarte hoy mismo a esta aventura intergaláctica de cazarrecompensas.

Explora los rincones más oscuros de la galaxia

Star Wars Outlaws se adentra en el submundo criminal de la galaxia y nos lleva a varias ubicaciones impresionantes, tanto icónicas como nunca antes vistas. Ya sea que recorras las arenas áridas de Toshara a bordo de tu speeder o te muevas sigilosamente por las frías y sombrías calles de Kijimi en busca de pistas, Outlaws muestra con gran acierto el lado más oscuro del universo de Star Wars y de sus habitantes, muchos de los cuales forman parte de los distintos sindicatos criminales que operan por toda la galaxia.

Kay Vess, sobreviviente y también una auténtica forajida, está en sintonía con estos entornos y siempre lista para detectar oportunidades. Caminar despacio por los asentamientos o pasar el rato en los bares te alertará sobre nuevas oportunidades y tesoros ocultos, sumergiéndote por completo en su mundo.

(Image credit: Xbox)

Tus propias reglas

Como el primer juego de Star Wars verdaderamente de mundo abierto, Outlaws te da la libertad de recorrer estos lugares como tú prefieras. Explorar tiene recompensas: los tesoros repartidos por cada planeta contienen objetos y coleccionables muy útiles, desde información valiosa sobre personajes sospechosos hasta mejoras para Nix y trucos de Sabacc, además de otros objetos recuperables que podrás vender a cambio de créditos.

Kay también puede aprender nuevas habilidades en distintas disciplinas al encontrar especialistas por la galaxia, lo que te permite afinar aún más tu estilo de juego. Un experto ofrece valiosas habilidades de slicer para un enfoque más sigiloso, mientras que otros pueden otorgarle a Kay nuevas capacidades de disparo, armas y mejoras para el speeder, ideales para quienes prefieren una entrada explosiva y una huida dramática.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Además, podrás moldear el camino de Kay tomando decisiones clave: elegir a qué sindicatos y personajes favorecer, y a quién traicionar en cada momento de la historia. Ganarte el favor de cada facción ofrece distintos beneficios, pero cada elección trae consigo consecuencias. Esta libertad para decidir en quién confiar, a quién traicionar y cómo afrontar cada situación hace que Outlaws ofrezca una aventura verdaderamente personalizable.

Actualizaciones de sigilo y combate

Star Wars Outlaws también ha recibido cambios importantes en sus sistemas de sigilo desde el lanzamiento, otorgándote mucha más libertad en tus andanzas como forajido. Antes, algunas secciones del juego requerían completar misiones de forma sigilosa, pero ahora tienes la opción de afrontarlas como tú quieras.

Si prefieres hablar con tu bláster en lugar de arrastrarte por conductos de ventilación realizando derribos silenciosos, ahora es una opción viable. La IA enemiga también recibió mejoras en la detección, lo que facilita saber cuándo estás a punto de ser descubierto y te da más opciones para mantener el sigilo sin tener que recurrir inmediatamente al combate abierto. Además, ahora puedes usar tu bláster mientras conduces el speeder, lo que hace más sencillo defenderte de piratas y otros maleantes decididos a arruinarte el día.

Si el sigilo no es lo tuyo pero aun así quieres adentrarte en el deliciosamente decadente mundo de Outlaws, esta actualización es justo lo que necesitabas.

(Image credit: Xbox)

Dos nuevos paquetes de historia

Star Wars Outlaws ahora cuenta con dos Story Packs de pago que amplían la historia de Kay y la conectan con hilos más amplios del universo de Star Wars. En Wild Card, Kay es contratada para infiltrarse en un torneo de Sabacc de alto riesgo, donde pronto descubre que se está jugando otro tipo de partida entre bambalinas. Este Sabacc es estrictamente por invitación, así que Kay deberá encontrar la forma de ganarse un lugar y descubrir qué está ocurriendo. A bordo del crucero casino Morenia, Kay se encuentra con el famoso piloto Lando Calrissian, quien se ofrece a ayudarla a obtener ventaja en Sabacc con su técnica experta de doble robo.

El Story Pack más reciente, A Pirate’s Fortune, lleva a Kay y a Nix a una búsqueda de tesoros perdidos en el sistema Khepi. La cacería del botín legendario llevará a nuestros intrépidos exploradores a numerosos lugares peligrosos, donde se enfrentarán a los Rokana Raiders, una banda de piratas que también busca robar el tesoro para sí.

En A Pirate’s Fortune, Kay y Nix se asocian con Hondo Ohnaka, un pirata y forajido que quizá reconozcas de Star Wars: The Clone Wars y Star Wars Rebels. Ohnaka pasa por una mala racha y no tiene tripulación ni nave, pero su ingenio y conocimiento lo convierten en un gran aliado para Kay mientras buscan tesoros perdidos y se enfrentan juntos a bandas rivales de piratas.

Este DLC está pensado para disfrutarse después de completar la campaña principal de Outlaws, por lo que es una excelente excusa para volver al juego o una aventura extra que esperar si aún no te has lanzado. Al adquirir Star Wars Outlaws Gold Edition, Ultimate Edition o el Season Pass, obtendrás acceso a ambos paquetes; los miembros de Game Pass también pueden comprar cada expansión por separado.

(Image credit: Xbox)

Si siempre has querido ver el lado oscuro y misterioso de Star Wars desde la perspectiva de un superviviente luchador en lugar de un héroe Jedi, Star Wars Outlaws es justo lo que necesitas. Únete hoy mismo a Xbox Series X|S y Xbox para PC con Game Pass.