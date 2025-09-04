¡Ya puedes disfrutar de Star Wars Outlaws en Nintendo Switch 2!

¿Tienes un Nintendo Switch 2 y no podías esperar más para disfrutar de Star Wars Outlaws en tu nueva consola? De ser así, te tenemos noticias increíbles.

Ya que Ubisoft acaba de anunciar que Star Wars Outlaws ya está disponible para Nintendo Switch 2. El juego también puede ser jugado por suscriptores de Ubisoft+ y en las plataformas Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PC (a través de Ubisoft Store, Epic Games Store y Steam).

En Star Wars Outlaws, los fans juegan como la astuta y tramposa Kay Vess (interpretada por Humberly González) y su leal compañero Nix (Dee Bradley Baker, Star Wars: The Bad Batch). Mientras intentan llevar a cabo uno de los mayores asaltos que el Borde Exterior haya visto, los protagonistas buscan medios para empezar una nueva vida, lo que incluye peleas, robos y golpes a los sindicatos del crimen.

Ya sea en casa o en la calle, con Nintendo Switch 2 los jugadores pueden experimentar nuevas formas de jugar Star Wars Outlaws, incluyendo controles táctiles intuitivos para la navegación de menús y minijuegos seleccionados, además de apuntado asistido por giroscopio, un modo portátil optimizado y controles de movimiento inmersivos para características clave de la jugabilidad.

La Gold Edition de Star Wars Outlaws para Nintendo Switch 2 incluye el juego base y el contenido del Pase de Temporada, que ofrece:

Misión "Jabba's Gambit"

Paquete cosmético Corredor de Kessel

Paquete Legado del Cazarrecompensas

Paquete Ronin del Cártel

Dos paquetes de historia:

Star Wars Outlaws: Wild Card – Kay es contratada para infiltrarse en un arriesgado torneo de Sabacc. Al cruzarse con el notorio Lando Calrissian, pronto descubre que hay otro juego en marcha. Los jugadores deben completar las misiones The Gunsmit y The High Roller del juego base antes de acceder a este paquete de historia.

– Kay es contratada para infiltrarse en un arriesgado torneo de Sabacc. Al cruzarse con el notorio Lando Calrissian, pronto descubre que hay otro juego en marcha. Los jugadores deben completar las misiones The Gunsmit y The High Roller del juego base antes de acceder a este paquete de historia. Star Wars Outlaws: A Pirate's Fortune – Lleva a los jugadores a una aventura con piratas y tesoros perdidos. Kay Vess y Nix se unen a Hondo Ohnaka mientras enfrentan a Stinger Tash y sus Rokana Raiders, infiltrándose en la Tumba de Khepi para descubrir los secretos y tesoros ocultos que guarda. En el camino, descubrirán la Liga Comercial Miyuki, que ofrece nuevas recompensas para el Desbravador a cambio de contrabandear mercancías peligrosas por la galaxia. Los jugadores deben completar la historia principal del juego base antes de acceder a este paquete de historia.

Los usuarios que deseen mejorar la apariencia de su forajida pueden adquirir el Paquete Ultimate, que garantiza acceso a: Sabacc Shark Cosmetic Bundle, Rogue Infiltrator Cosmetic Bundle, Naboo Nobility Cosmetic Bundle, Desert Nomad Cosmetic Bundle y Forest Commando Character Pack.