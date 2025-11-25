Xbox se ha asociado con Crocs para crear una colección de edición limitada inspirada en los mayores éxitos del fabricante de videojuegos

Xbox y Crocs han lanzado una colección de edición limitada inspirada en la consola Xbox Series X.

Los "clogs" clásicos cuestan 80 dólares y el paquete de cinco colgantes Jibbitz cuesta 20 dólares.

Los colgantes Jibbitz están inspirados en populares juegos publicados por Xbox, como Halo, Fallout, DOOM y muchos más.

¡Atención fans de Xbox! La compañía tiene una sorpresa, pues anunció una colaboración que reimagina el icónico control de la consola Series X en una colección exclusiva por tiempo limitado.

Disponible a partir de hoy en Crocs por 80 dólares, el último par de zuecos Classic Clogs es negro como el mando predeterminado de Xbox Series X, con detalles en verde en las correas y en la plantilla del zapato, donde está impreso el logotipo de Xbox.

Estos Crocs están diseñados para imitar el control de Xbox, con los joysticks, el D-pad, el botón de inicio y los botones X, Y, B y A replicados y mostrados en la parte delantera del zapato.

"Prepárate con este diseño que combina el mando y los zuecos y que reimagina el icónico mando de Xbox con botones y joysticks fijos en el calzado perfecto para jugar en el sofá y relajarse, con plantillas acolchadas adornadas con Player Left y Player Right, que proporcionan una comodidad de nivel experto para apoyar tu próxima sesión", ha declarado Xbox.

La nueva colección también incluirá un paquete de cinco colgantes Jibbitz, cada uno inspirado en populares juegos publicados por Xbox, incluyendo personajes e iconos favoritos de los fans de Halo, Fallout, DOOM, World of Warcraft y Sea of Thieves.

Los fans podrán representar su juego favorito en la parte delantera de sus Crocs a juego con este paquete de cinco colgantes Jibbitz por 20 dólares adicionales.

