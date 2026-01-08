Según "rumores creíbles", Microsoft podría presentar su PC Xbox OEM este año

Microsoft podría presentar nuevo hardware este año, según Windows Central

La publicación afirma haber escuchado "rumores creíbles" que sugieren que en 2026 podría presentarse una PC "Xbox" OEM

Windows Central advirtió que «el tiempo dirá» si esta presentación se llevará a cabo

¿Eres de los que está emocionado por la próxima "consola" de Microsoft? De ser así, esta noticia te va a encantar, pues un nuevo informe sugiere que la compañía tiene previsto presentar este año el primer avance del nuevo hardware de Xbox, que incluiría su PC Xbox OEM.

Según Windows Central, es posible que en 2026 veamos más hardware OEM de la marca «Xbox» que aprovechará la experiencia de pantalla completa de Xbox en Windows, como el recientemente lanzado Xbox Ally.

La publicación afirma que ha estado «trabajando con algunos rumores creíbles» que apuntan a que Microsoft podría presentar una PC OEM «Xbox» este año, a pesar de las malas ventas de Xbox Series X y Xbox Series S en 2025, pero no ha revelado más detalles sobre las características de este dispositivo híbrido.

También es importante señalar que, aunque Windows Central ha escuchado «rumores creíbles», ha advertido que «el tiempo dirá» si esta revelación se materializará.

Además de una PC Xbox OEM, Windows Central también ha afirmado que, según sus fuentes, el Xbox Elite Controller Series 3 se presentará en 2026, junto con nuevas y posibles revisiones del controlador.

Los rumores sobre la próxima consola Xbox llevan circulando desde hace tiempo, y en octubre, la presidenta de Xbox, Sarah Bond, afirmó que la Xbox de próxima generación será un dispositivo de gama alta, lo que sugiere que se parecerá más a un híbrido entre PC y consola.

Aunque Windows Central afirma que el nuevo dispositivo podría presentarse este año, otros rumores apuntan a que tanto la Xbox como la PS6 tienen previsto su lanzamiento en 2027.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google News y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!

Y, por supuesto, también puedes seguir a TechRadar en TikTok para recibir noticias, reseñas y unboxings en formato de vídeo, así como actualizaciones periódicas a través de WhatsApp.