Rumores indican que los niveles Premium y PC Xbox Game Pass se fusionarán, lo que podría significar un aumento de precio para los jugadores de PC

Se rumorea que Microsoft fusionará dos niveles de Xbox Game Pass

El PC Game Pass podría combinarse con el Xbox Game Pass Premium

Algunos usuarios podrían terminar pagando más por las mismas funciones

¿Se avecina una fusión entre los niveles de suscripción Xbox Game Pass Premium y PC Game Pass? Es correcto, al menos, así lo indican algunos rumores y de ser verdad, podría significar que algunos usuarios paguen más cada mes.

Según The Verge y Windows Central, Microsoft podría "potencialmente" fusionar los dos planes, aunque aún no hay nada oficial. Al parecer, también está buscando formas de incluir más servicios de terceros en estas suscripciones, lo que sería beneficioso.

No es seguro que se produzcan subidas de precios, y el plazo para ello no está claro —se dice que no habrá cambios importantes en 2026—, pero tal y como están las cosas hoy en día, PC Game Pass ofrece a los suscriptores más por menos, en comparación con los otros planes.

Sin duda, esto supondría una oportunidad para que Microsoft simplificara las diversas opciones de suscripción a Xbox en consolas, PC y la nube, aunque es comprensible que los suscriptores actuales estén preocupados por el futuro, especialmente a la luz de las recientes subidas de precios.

Precio y beneficios

En este momento, el plan PC Game Pass tiene un costo de 16.49 $ / 13.49 £ / 19.45 AU$ y te da acceso a toda la biblioteca de Xbox PC, además de los lanzamientos del primer día. La posible fusión es con Xbox Game Pass Premium, que cuesta 14.99 $ / 10.99 £ / 17.95 AU$ al mes.

Sin embargo, es importante destacar que Premium no incluye la biblioteca completa de títulos para PC ni el acceso el día del lanzamiento. Eso significa que los jugadores de PC podrían tener que pagar por Xbox Game Pass Ultimate, que ahora cuesta 29,99 $/22,99 £/35,95 $ AU tras la subida de precios del año pasado.

Por ahora se trata de especulaciones, y es posible que el plan fusionado incluya todas las ventajas para PC por el mismo precio, pero dada la tendencia habitual de los servicios de suscripción, incluidos los de Microsoft, los usuarios actuales no se muestran optimistas sobre lo que les depara el futuro.

Las publicaciones en Reddit predicen que Microsoft eliminará el PC Game Pass y empujará a los jugadores de PC a Ultimate para obtener acceso desde el primer día y otras ventajas. Varias publicaciones mencionan una «subida de precios inminente», mientras que otra agradece a Microsoft por «recordarme que cancele».

