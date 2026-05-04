Por fin, los usuarios de PC con Windows 11 pueden disfrutar del Modo Xbox, y Microsoft tiene un nuevo regalo para los usuarios de Ally X

Microsoft por fin ha comenzado a implementar el Modo Xbox para los usuarios de computadoras de escritorio con Windows 11

Microsoft también ha puesto a disposición la función de escalado automático SR para los usuarios de Asus ROG Xbox Ally X que participan en el programa Xbox Insiders

Esta implementación se produce en medio de las actualizaciones de Valve para SteamOS, como preparación para la Steam Machine

Microsoft apenas está dando los primeros pasos en sus planes para revitalizar la experiencia de juego tanto para usuarios de computadoras de escritorio como de dispositivos portátiles, con el proyecto K2 de Windows destinado a mejorar el sistema operativo, pero eso no es todo.

El Modo Xbox ya se está implementando en las computadoras de escritorio, tal como lo anunció Microsoft a través de Xbox Wire en la última actualización de Windows del 30 de abril. Esto es lo que algunos usuarios de Windows 11 quizá conozcan como "Experiencia de pantalla completa", que ha estado disponible desde noviembre de 2025 para los miembros de Xbox Insiders.

También vale la pena señalar que Microsoft está introduciendo su nueva vista previa de Auto SR para los miembros de Xbox Insiders del Asus ROG Xbox Ally X, que es una nueva adición al Modo Xbox que se puede habilitar a través de la Barra de juegos. Auto SR funciona como la versión de Microsoft del escalado (similar al DLSS de Nvidia o al FSR de AMD), renderizando los juegos a resoluciones internas más bajas para mejorar las tasas de fotogramas y escalándolos para obtener una calidad de imagen más nítida.

(Image credit: Microsoft)

Sin embargo, lo más importante es que el Modo Xbox es, en la práctica, el equivalente de Microsoft a SteamOS, ya que permite a los jugadores iniciar y jugar a videojuegos desde un único menú, al tiempo que desactiva los procesos en segundo plano innecesarios para destinar más memoria RAM a los juegos. Se trata de una versión práctica de Windows 11 que optimiza la experiencia de juego, mientras Microsoft continúa con su esfuerzo por seguir optimizando el sistema operativo para los jugadores.

Una vez que esté completamente implementado, los usuarios podrán habilitar el Modo Xbox entrando en Configuración > Juegos > Experiencia de pantalla completa y configurando la aplicación de inicio en «Xbox», lo que debería habilitar el Modo Xbox, que se puede activar o desactivar a través de la Barra de juegos o la Vista de tareas.

Aún no hay noticias sobre la llegada de Auto SR a las computadoras de escritorio, específicamente porque está diseñado para el juego acoplado en la Ally X, pero es demasiado pronto para descartar la posibilidad de que se convierta en una herramienta para los jugadores de computadoras de escritorio.

Es el momento adecuado para que Microsoft dé este paso, ya que SteamOS de Valve está a punto de experimentar mejoras significativas para más PC de escritorio a través de actualizaciones para la próxima Steam Machine, y aunque al Modo Xbox aún le queda un largo camino por recorrer para competir, es ideal para usuarios como yo, que aún no estamos del todo listos para dar el salto completo a Linux.

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