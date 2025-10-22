Microsoft está tratando de distanciarse del fiasco de los precios de la ROG Xbox Ally, y las filtraciones sobre el suministro lo ponen de manifiesto

Microsoft y Xbox indican que Asus es responsable del ROG Xbox Ally X y del ROG Xbox Ally.

El destacado filtrador Moore's Law Is Dead afirma que el suministro del ROG Xbox Ally X es escaso.

Según se informa, no habrá reabastecimiento del dispositivo en un futuro próximo.

Apenas hace unos días finalmente está disponible las nuevas consolas portátiles ROG Xbox Ally, sin embargo, parece que el controvertido precio de la ROG Xbox Ally X, el modelo de gama alta, podría tener más que ver con su fabricante que con Microsoft y Xbox, en medio de algunas preocupaciones sobre el suministro.

Según informa Notebookcheck, la presidenta de Xbox, Sarah Bond, reveló que Microsoft confió en Asus para "determinar los precios definitivos de los dispositivos". Esto coincide con las filtraciones sobre el suministro de Moore's Law Is Dead (MLID), que sugieren que las existencias de ROG Xbox Ally X son escasas y que es posible que no haya reabastecimientos constantes.

La ROG Xbox Ally X, la variante más potente que utiliza el Ryzen Z2 Extreme de AMD, tiene un precio inicial de 999 dólares/799 libras/1599 dólares australianos, lo que ha sido motivo de controversia para muchos consumidores (incluido yo mismo), especialmente si se tiene en cuenta la falta de un salto de rendimiento con respecto a la Asus ROG Ally o la Asus ROG Ally X, que utilizan el Ryzen Z1 Extreme.

También cabe señalar que la fuente de MLID, un importante minorista estadounidense anónimo, insinuó que hay más existencias disponibles para la ROG Xbox Ally que utiliza el procesador Ryzen Z2 A, más débil, pero los consumidores no están optando por este modelo, probablemente debido a su precio de 599 dólares/499 libras esterlinas/999 dólares australianos. La situación del suministro del ROG Xbox Ally X también se compara con la del lanzamiento de la RTX 5080 de Nvidia, que apenas estaba disponible en el momento de su lanzamiento.

Estas filtraciones sobre el suministro pueden indicar varias cosas, pero una de las más destacadas podría ser que Microsoft y Xbox no estaban del todo seguras del éxito de ventas de sus dispositivos ROG Xbox Ally, concretamente del ROG Xbox Ally X, debido a su elevado precio de 999 dólares, lo que podría quedar patente por la supuesta falta de suministro en el momento del lanzamiento y los rumores que apuntan a que no hay mucha urgencia por reponer existencias.

XBOX Ally X Analysis & Supply Leak: Will PS6 Handheld Humiliate it? - YouTube Watch On

Aunque la Xbox Ally X esté agotada, eso no significa necesariamente que haya tenido un gran éxito en términos de ventas, sobre todo si estas filtraciones sobre el suministro limitado son ciertas.

Los comentarios de Sarah Bond sobre el precio casi parecen indicar que «es algo que Asus consideró oportuno» para desviar la atención de la controversia de Microsoft, pero la presidenta de Xbox tampoco rehuyó respaldar los precios de Asus, afirmando que «la reacción fue una demanda abrumadora del dispositivo» y que «se siente muy bien con la relación calidad-precio para los jugadores», y, francamente, eso puede que no resulte convincente para los consumidores.

El lanzamiento en papel de la ROG Xbox Ally X parece la estrategia ideal para sugerir el éxito

(Image credit: Xbox/Microsoft/Asus)

Se podría decir que es un poco exagerado, pero parece que el lanzamiento en papel de la consola portátil ROG Xbox Ally X ha sido perfecto para que Microsoft afirme estratégicamente que el dispositivo ha sido un gran éxito en cuanto a ventas, pero, en realidad, parece que se ha agotado en su mayor parte debido a la falta de suministro.

Tampoco sería una sorpresa, teniendo en cuenta lo que ofrece el dispositivo: la MSI Claw 8 AI+ tiene un precio similar al de la ROG Xbox Ally X y ofrece un mejor rendimiento gracias a su procesador Intel Core Ultra 7 258V, todo ello en una pantalla más grande de 8 pulgadas. El Lenovo Legion Go 2 (aunque ridículamente caro) tiene una pantalla OLED con un precio similar al del ROG Xbox Ally X, lo que también ofrece una mejor relación calidad-precio.

Estos factores hacen que el posible cambio a la consola portátil Xbox resulte menos atractivo para los consumidores, y estoy dispuesto a apostar que si el suministro fuera al menos un poco más abundante, la historia no sería la misma.

Además, aún es pronto, por lo que es difícil saber qué tal le ha ido a la consola portátil hasta ahora, pero no me sorprendería que se produjeran importantes bajadas de precio más adelante debido a la falta de compras, incluida la ROG Xbox Ally, que parece estar ya acumulando polvo en las estanterías.

