Me preocupaba que el remake de "Gothic" le quitara intensidad al juego original de 2001, que era deliberadamente complicado, pero tras siete horas jugando me he quedado tranquilo

Al empezar a jugar el remake de Gothic 1, me preocupaba que el nuevo desarrollador, Alkimia Interactive, suavizara este juego de rol (RPG) tan descaradamente complicado para hacerlo más accesible a un público más amplio. Si bien es cierto que el juego original de 2001 ayudó a inspirar series exitosas como The Witcher, nunca logró alcanzar un gran éxito entre el público general, en gran parte debido a sus controles poco intuitivos y a la elevada curva de aprendizaje de sus mecánicas principales.

Parte de esto se debe obviamente a su antigüedad (ningún RPG de hace un cuarto de siglo va a ser particularmente fácil de jugar en 2026 si estás acostumbrado a juegos como The Elder Scrolls 5: Skyrim), pero también es una parte intencional del diseño. La belleza de Gothic es que a menudo es horrible de jugar. El protagonista sin nombre, arrojado a una colonia penitenciaria aislada al comienzo del juego, es un completo don nadie, obligado a abrirse camino desde abajo en un mundo cruel donde, literalmente, todas las criaturas salvajes buscan matarte y casi todos los personajes quieren joderte.

Sin mapa ni marcadores de objetivos, las primeras horas del juego consisten en recorrer el mapa, familiarizándote con el entorno pequeño pero densamente elaborado mientras golpeas a las criaturas más patéticas que puedas encontrar con armas baratas que son tan manejables como una carpa viva, con el fin de acumular puntos de experiencia. Morirás una y otra vez, pero cada centímetro de progreso ganado con esfuerzo y cada momento desesperado que logras revertir ofrece un nivel de satisfacción sin comparación.

Latest Videos From

De vuelta a la colonia

(Image credit: THQ Nordic)

Después de siete horas con el nuevo remake, me alegra decir que la esencia fundamental de Gothic sigue intacta. Sí, se han modernizado algunas partes del juego —sobre todo el sistema de combate— y se ha añadido algo de contenido nuevo a la historia aquí y allá, pero el tono y la atmósfera de todo siguen siendo reconfortantemente familiares.

Mi avance ofrecía una versión limitada del inicio del juego (esa parte en la que exploras por primera vez el Viejo Campamento y buscas cabezas góticas) y, por lo tanto, se centró principalmente en la exploración y en charlar con personajes no jugables (PNJ), en lugar de en combates de alto nivel o magia. Desde el primer segundo, básicamente estás solo, abandonado sin ningún equipo y sin otro objetivo real que entregar una carta a un grupo de poderosos magos en la colonia y, presumiblemente, encontrar alguna forma de escapar.

(Image credit: THQ Nordic)

Un hombre llamado Diego, uno de los primeros PNJ que te encuentras y una de las pocas caras amigables, es un guía servicial que te ayuda a orientarte, pero no te lleva de la mano. Te aconseja que consigas un arma y te dirijas al Viejo Campamento —un gran asentamiento destartalado construido alrededor de un castillo en ruinas que alberga a la facción más poderosa de la prisión—, pero cómo llegues allí depende en gran medida de ti.

Él mismo te llevará si insistes lo suficiente, pero como ya estaba familiarizado con el juego, me dirigí directamente a la pequeña cueva donde se puede encontrar una espada oxidada y comencé a reducir la población local de ratas-topo desnudas para abastecerme de carne. La cociné en una fogata cercana y la asigné a mi barra de acceso rápido para tenerla a mano y obtener un rápido aumento de salud, algo esencial si quieres durar más de unos pocos minutos.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Incluso en estos encuentros de bajo nivel, era obvio que el manejo de la espada ha sido renovado. Hay una mejor respuesta a los golpes y una esquiva que se siente mucho más consistente que en el original, pero eso no quiere decir que no siga siendo increíblemente incómodo al principio.

Si te enfrentas a más de dos enemigos a la vez, morirás inevitablemente, y cualquier criatura que no sea la más débil puede acabar contigo de un solo golpe. Tienes que elegir bien tus combates, y los jugadores astutos pueden aprovechar el entorno para obtener ventaja en el combate, alejando a las criaturas de una en una para facilitar las cosas o utilizando un arco (he encontrado al menos dos que puedes conseguir muy fácilmente al principio) desde la distancia para lanzar unos cuantos ataques a distancia.

Se trata de unos fundamentos muy góticos, y estoy ansioso por ver cómo aumenta la complejidad con la introducción de nuevos combos y remates a medida que mi personaje crece.

Un mundo brutal

(Image credit: THQ Nordic)

Una de las innovaciones del Gothic original fue su extraordinaria simulación del mundo, algo que se ha conservado a la perfección en este remake.

Parte de ese tono implacable proviene de la sensación de que su universo existe independientemente de tu participación, y de que eres menos un protagonista de fantasía y más un simple visitante de paso. Los PNJ siguen rutinas básicas, comen, duermen y van a trabajar de manera realista. En las pocas misiones que completé durante el tiempo que pasé con mi versión del juego, hubo múltiples ocasiones en las que tuve que preguntar tímidamente a varias personas dónde solía pasar el rato un personaje concreto para poder localizarlo.

No hay minimapa, por supuesto, y aunque puedes comprar un mapa a un cartógrafo local, son muy caros y escasos en detalles; incluso averiguar qué lado del campamento es el norte puede resultar un poco complicado.

Hay innumerables personajes con nombre propio, cada uno con sus propias alianzas y agendas, y tu comportamiento hacia uno de ellos podría dar frutos de formas sorprendentes más adelante. Uno de los ejemplos más obvios es si decides o no pagar el dinero de protección a uno de los matones más grandes del campamento. Si te niegas, tendrás que vigilar tus espaldas a partir de ese momento, ya que prácticamente cualquiera podría haber sido sobornado para degollarte.

Al principio puede resultar abrumador, pero, al igual que el combate, hay que aprender a desenvolverse en este mundo. Tras unas pocas horas sintiéndote perdido, podrás moverte con los ojos cerrados y entenderás cómo funcionan la mayoría de sus sistemas.

También me encantó ver al icónico Mud de vuelta en todo su esplendor. Este torpe minero se convierte rápidamente en tu mayor admirador, siguiéndote a todas partes y soltando piropos cada vez más molestos y comentarios sin sentido, mientras hace lo mínimo indispensable para ayudarte en las peleas. Logré aguantar como una hora con él pisándome los talones (un nuevo récord personal) antes de matarlo a golpes en un claro del bosque mientras no paraba de decir lo mucho que le gustaba ser mi amigo.

Suena cruel, pero te prometo que tú también acabarás haciéndolo cuando Gothic 1 Remake llegue a PC, Xbox Series X y Series S, y PlayStation 5 el 5 de junio de 2026.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.