La presentación de Forza Horizon 6 en Developer Direct fue brillante: estos tres grandes cambios son lo que más me entusiasma, pero el posible uso de la IA me preocupa

Forza Horizon 6 se presentó por primera vez en la última Xbox Developer Direct.

Entre los grandes cambios se incluyen mejoras en la progresión de la carrera y herramientas creativas de EventLab.

Sin embargo, algunos usuarios en línea han expresado su preocupación por el posible uso de IA generativa.

Playground Games acaba de presentar Forza Horizon 6 por primera vez durante la presentación Xbox Developer Direct del 22 de enero y parece tener todo lo que podría desear de un juego de carreras de mundo abierto ambientado en Japón.

En primer lugar, resulta que las filtraciones anteriores eran ciertas: Forza Horizon 6 se lanzará el 19 de mayo para Xbox Series X, Xbox Series S y PC. La edición Premium ofrece cuatro días de acceso anticipado, y la versión para PS5 llegará en algún momento de este año.

En cuanto al coche insignia (el que verás en la caja), es una elección acertada. En esta ocasión, Playground Games se ha asociado con Toyota Gazoo Racing para presentar el prototipo GR GT 2025 como coche de portada del juego.

La presentación de Developer Direct hace que Forza Horizon 6 parezca muy prometedor, así que he seleccionado tres cosas que me entusiasman especialmente de esta nueva entrega tan esperada. Dicho esto, ya ha habido preocupaciones sobre la posibilidad de que el desarrollador utilice herramientas de IA generativa para algunas de las ilustraciones del juego.

Si fuera cierto, sería muy decepcionante, porque, por lo demás, Forza Horizon 6 parece un gran regreso a la forma después del polémico Forza Horizon 5.

Un reinicio profesional

Un simple cambio en la progresión profesional de Forza Horizon 6 marca una gran diferencia para mí. En el juego anterior, Forza Horizon 5, el jugador ya era tratado como un miembro de la realeza del automovilismo, gracias a nuestro dominio del festival en Forza Horizon 4. Sin embargo, resultaba un poco vacío; solo estábamos allí para divertirnos, sin un crecimiento o una progresión reales.

Forza Horizon 6 cambia esto. Básicamente, volvemos al punto de partida, en Japón, como turistas y entusiastas de las carreras, ansiosos por unirnos al Festival Horizon para demostrar nuestras habilidades. Es un pequeño detalle, sin duda, pero es un cambio tan refrescante que le da una nueva importancia a la mejora de la pulsera del festival y a la participación en grandes eventos espectaculares.

Solo espero que también se facilite la progresión en la colección de coches. Ya he hablado antes de lo mucho que me desagrada el sistema Wheelspin de la serie. Conseguir coches nuevos y caros cada media hora es un poco excesivo y hace que sea muy difícil decidirse por uno favorito cuando te dan las llaves de coches nuevos con tanta frecuencia.

Revisión de EventLab

(Image credit: Xbox Game Studios / Playground Games)

Playground Games parece estar realizando importantes mejoras en EventLab, su conjunto de herramientas creativas dentro del juego para la serie Forza Horizon. Las casas y los garajes de los jugadores son ahora entornos de EventLab, lo que nos permite decorar nuestras habitaciones y exhibir nuestros autos favoritos de formas nuevas y creativas.

Hay otras dos mejoras que me entusiasman mucho y que también tienen que ver con EventLab. Ahora se puede acceder a esta función en cualquier lugar del mapa y en cualquier momento. Además, EventLab se puede utilizar en un entorno multijugador, y en Developer Direct podemos ver lo que parece ser una edición en tiempo real mientras otro jugador conduce. Parece más fluido y accesible que nunca.

Sin embargo, la gran novedad de Forza Horizon 6, al menos en lo que respecta a EventLab, es la finca. Se trata básicamente de un enorme lienzo en blanco con el que empezar, un espacio dedicado a EventLab que puedes construir como quieras. Ya estoy pensando en montar un circuito de carreras alrededor de un pequeño pueblo japonés. Las posibilidades parecen infinitas y emocionantes.

Los encuentros automovilísticos lucen mejor que nunca

(Image credit: Xbox Game Studios / Playground Games)

Inspiradas en la legendaria zona de estacionamiento Daikoku de Japón, un punto de encuentro para los entusiastas de los autos y los corredores callejeros, las reuniones de autos en Forza Horizon 6 parecen haber mejorado considerablemente. Ahora son una actividad totalmente social, con apuestas decididamente bajas.

Los jugadores parecen poder reunirse en estas áreas del mapa, admirar los autos y los personajes de los demás, retarse a carreras e incluso comprarse vehículos personalizados entre ellos.

Una gran preocupación relacionada con la IA

Hay mucho por lo que emocionarse con Forza Horizon 6. Pero podría haber una manzana podrida que eche a perder todo el resto.

Según informa Tech4Gamers, Playground Games está siendo acusada de incluir arte generado por IA en Forza Horizon 6. La gente en Twitter está señalando una obra de arte en particular que destaca en el lateral de un edificio.

La obra presenta algunos de los signos reveladores de las imágenes generadas por IA. Una sobreabundancia sin sentido de pequeños detalles (en este caso, engranajes colocados de forma extraña que adornan al personaje central) y una paleta de colores sobresaturada que no tiene en cuenta la teoría básica del color. En mi opinión, no parece algo que un artista profesional hubiera creado.

Playground Games aún no ha confirmado el uso de IA generativa en Forza Horizon 6. Sin embargo, la empresa matriz, Microsoft, ha expresado abiertamente su deseo de utilizar esta tecnología tan controvertida.

La cuestión es que, si el arte del enlace anterior resulta ser generado por IA, probablemente no será el único caso en el juego. Quiero estar emocionado por Forza Horizon 6; realmente parece un brillante regreso a la forma para la serie. Pero será mucho más difícil entusiasmarse con el juego si realmente se basa en herramientas de IA generativa.

