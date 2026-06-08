Esta nueva Xbox Series X de edición limitada parece la máquina definitiva para los amantes de Xbox

Xbox ha presentado una nueva consola Series X de edición limitada

Se inspira en la clásica combinación de colores verde translúcido de la Xbox original

Incluye elementos de diseño especiales conmemorativos del 25.º aniversario

Xbox ha presentado una fantástica consola Xbox Series X de edición limitada como parte del Xbox Games Showcase 2026.

Diseñada para celebrar el 25.º aniversario de la marca, la nueva Xbox Series X 25 Limited Edition se inspira en el icónico aspecto verde translúcido de la Xbox original. El botón Xbox del sistema se ilumina en verde, lo cual pretende rendir homenaje a la clásica animación de inicio de la Xbox, al menos según el vicepresidente de próxima generación, Jason Ronald, en una nueva publicación de Xbox Wire.

"También descubrirás algunas sorpresas ocultas por todas partes, como agradecimiento a la comunidad", adelanta.

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Junto con la consola, también tendremos un control inalámbrico Xbox de edición especial por el 25.º aniversario. También es de color verde translúcido, con un montón de pequeños detalles que le dan un aire al legendario y antiguo mando «Duke», aunque, afortunadamente, es mucho más delgado.

El control vendrá incluido con la consola de edición limitada, pero también se podrá comprar por separado si quieres hacerte con uno sin tener que hipotecar tu casa.

Sin embargo, solo supongo que la consola de edición limitada será cara, ya que Microsoft aún no ha dado a conocer ninguna información sobre el precio.

"La consola y el control estarán disponibles juntos en determinados mercados como una colección de edición limitada en noviembre", continúa la publicación. "Pronto daremos más detalles sobre el precio y la disponibilidad para la preventa en tiendas seleccionadas".

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