El Proyecto Helix de próxima generación de Xbox podría ser más caro de lo pensado...

Una fuente fiable sugiere que la consola Project Helix de Xbox podría costar más de 1000 dólares

El director ejecutivo de Microsoft afirma que la empresa "siempre" invertirá en videojuegos

Project Helix podría tener dificultades para competir en el mercado de las consolas con un precio superior a los 1000 dólares

Como les compartimos hace unas semanas, Microsoft experimentó una serie de cambios en su dirección con la salida de Phil Spencer y Sarah Bond, responsables del área de gaming (Xbox).

Sin embargo, los planes para una consola de juegos de última generación premium parecen seguir vivos y en buen estado.

Según la reputada fuente Moore's Law Is Dead (MLID), la consola Project Helix de última generación de Xbox podría costar "probablemente" 1000 dólares o más, similar al precio de la consola portátil ROG Xbox Ally X. Esto se produce después de que el director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, prometiera que la empresa "siempre" mantendría vivo su interés por los videojuegos, según informó Windows Central.

Se ha rumoreado mucho y, ahora, finalmente se ha confirmado que la próxima consola Xbox será un PC híbrido que podrá ejecutar tanto juegos de Xbox como de PC, lo que supone una estrategia completamente nueva para Xbox. Esto sitúa al Proyecto Helix en competencia directa con la próxima Steam Machine de Valve, que está llamada a llevar los juegos de Steam al mercado de las consolas.

La afirmación de MLID sobre el precio parece basarse más en especulaciones sobre las condiciones actuales del mercado y las posibles especificaciones de hardware del Proyecto Helix que en una «filtración». Sin embargo, si el supuesto rango de precios es correcto, el mensaje de Nadella podría no estar en consonancia con las expectativas de los fans de Xbox y los consumidores.

"Para mí, apostamos fuerte por los videojuegos", afirmó Nadella. "Seguiremos invirtiendo [en videojuegos] y siempre lo haremos".

Si bien el objetivo claro es mantener la presencia de Xbox en el mercado de las consolas, un nuevo estándar en cuanto a precios, que podría ser el de una PC híbrida de alta gama para juegos, podría situar al Proyecto Helix fuera de la competencia del mercado de las consolas.

El Proyecto Helix se encuentra claramente en una fase inicial y, con la crisis de la memoria RAM provocando una subida vertiginosa de los precios de la mayoría de los componentes de PC, no es de extrañar que se espere que la consola Xbox de próxima generación sea cara para los consumidores.

Se espera que la próxima consola PlayStation de Sony se lance en 2027, al igual que el Proyecto Helix, siendo esta última supuestamente la consola más potente, y si la PS6 se lanza a un precio más asequible, podría suponer otro revés para los esfuerzos de Microsoft en el ámbito de los videojuegos.

