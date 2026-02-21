Wildlight Entertainment anuncia una actualización de Highguard que añadirá una nueva herramienta para bases y asaltos

Wildlight Entertainment ha anunciado una nueva actualización de contenido para Highguard tras los despidos masivos y los problemas con el sitio web.

El parche añade características totalmente nuevas, como una base y una potente herramienta de incursión.

El estudio también ha adelantado que se está trabajando en un nuevo modo de incursión.

¿Recuerdas los recientes problemas con el sitio web, Wildlight Entertainment? Pues parece que a pesar de este suceso, el estudio confirmó que Highguard tendrá una actualización de contenido.

A principios de esta semana, el sitio web oficial de Highguard parecía estar caído, lo que llevó a muchos a pensar lo peor solo unos días después de que el estudio se viera afectado por despidos masivos. Sin embargo, el desarrollador ha asegurado a los fans que el shooter en primera persona no va a desaparecer y ha lanzado un nuevo parche que añade nuevas funciones.

«Este parche se centra exclusivamente en el contenido, con una nueva base y una potente herramienta de incursión añadidas al juego, junto con nuevas ofertas en la tienda», ha declarado Wildlight en X.

El estudio también ha adelantado un nuevo modo de incursión que llegará en un futuro parche: «También estamos trabajando en nuestro próximo parche, con el que pretendemos introducir un nuevo modo de juego centrado en la experiencia de incursión, así como algunos ajustes de equilibrio en las armas, entre otras cosas».

La nueva base disponible se llama Cloudreach y cuenta con una gran aeronave atracada a gran altura, con la Piedra Ancla en la bodega de carga de la propia nave, lo que permite a los jugadores disfrutar de una posición más elevada.

La nueva herramienta de incursión Lockpick se puede utilizar para disparar dardos rápidamente que abren puertas y ventanas, inutilizándolas temporalmente para el enemigo y dando el control al equipo del jugador.

También tiene una mejora variante morada, que puede lanzar un campo de energía en la puerta o ventana forzada.

«A los compañeros de equipo, al atravesarlo les da un breve impulso de velocidad. A los enemigos, les da una pequeña descarga que les daña, ralentiza y resalta durante un breve periodo de tiempo», explicó Wildlight.

También hay un montón de novedades en el Trading Post, incluyendo una nueva montura Moonbruin y una serie de paquetes Wayfinder. El comerciante Flynn ofrecerá además siete artículos cada semana en lugar de cinco, aunque algunos serán repeticiones de semanas anteriores, lo que permitirá a los jugadores ganar recompensas que podrían haberse perdido.

Tras los despidos masivos en Wildlight, que se produjeron solo dos semanas después del lanzamiento de su juego de servicio en vivo, el estudio confirmó que un «grupo central de desarrolladores» seguirá trabajando en Highguard. No está claro cuántos forman parte de ese grupo.

