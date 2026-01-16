Visions of Four Heroes es lo mejor de Dynasty Warriors Origins, pero los problemas que tenía con el juego base siguen ahí

Como fan desde hace mucho tiempo de la franquicia Warriors de Omega Force, Dynasty Warriors Origins fue un placer jugar a principios de 2025. Ahora, un año después, el desarrollador ha presentado la amplia expansión Visions of Four Heroes, que ofrece una serie de campañas al estilo "¿qué pasaría si...?" para un cuarteto de prolíficos oficiales de la dinastía Han.

Si te gustó Origins, es probable que también disfrutes de Visions of Four Heroes. Se han realizado algunos ajustes muy bienvenidos en la progresión para recortar lo superfluo, pero sigue siendo una experiencia Warriors muy pulida con algunas batallas a gran escala increíbles. Muchas de ellas se encuentran entre lo mejor que ofrece el juego. Enfrentarse a las fuerzas de la coalición del lado de los Turbantes Amarillos, por ejemplo, es un momento excepcional para los desvalidos.

Por muy impresionante que sea la oferta de Visions of Four Heroes, no se trata de una revisión radical, por lo que algunos de mis mayores problemas con el juego base siguen sin resolverse. Sigues estando limitado a jugar como Ziluan, el "Guardián de la Paz", un personaje en gran parte inexpresivo y vagamente definido, y seguir disponiendo de unos preciosos segundos para jugar como otro oficial al que llevas contigo como compañero sigue siendo una decepción. Las escenas cinemáticas también siguen siendo artificiales y prolijas, aunque aprecio el sincero intento de desarrollar realmente estos escenarios de "lo que podría haber sido".

Un sueño muerto revivido

(Image credit: Koei Tecmo)

Visions of Four Heroes presenta cuatro campañas independientes que son exactamente eso. A partir del capítulo 2 de la historia principal, Ziluan tiene la opción de quedarse dormido en una posada y soñar con lo que podría haber sido para cuatro oficiales legendarios que, debido a diversas vicisitudes, no pudieron hacer realidad su versión de una China unificada.

El primero es Zhang Jiao, líder de la Rebelión de los Turbantes Amarillos. Después de terminar su campaña, puedes elegir alinearte con el tirano Dong Zhuo, el ambicioso general Yuan Shao o el incomparable guerrero Lu Bu. Históricamente, todos estos hombres acabaron siendo víctimas de su propia arrogancia, y Visions of Four Heroes se pregunta dónde podrían haber llegado con una mano guía (spoiler: la nuestra) para corregir el rumbo cuando más lo necesitaban.

La serie Dynasty Warriors nunca ha sido ajena a este tipo de escenarios hipotéticos, que siempre han sido una forma fantástica de añadir rejugabilidad a cada juego, además de permitir al equipo de desarrollo explorar historias más creativas que se alejan del canon de Romance of the Three Kingdoms, que en sí mismo es una especie de idealización de este periodo de la historia antigua de China.

En Visions of Four Heroes, hay un intento genuinamente sincero de explorar un camino alternativo para los oficiales que aparecen. En la primera campaña, por ejemplo, rescatamos a Zhang Jiao de las fuerzas de la coalición y le ayudamos a reconciliarse con los pecados del pasado que lo pusieron en la punta de sus espadas.

Aunque las escenas cinemáticas siguen siendo bastante artificiales, presentadas como conversaciones entre varios personajes inmóviles, el guion es muy sólido. Si se trata de oficiales con los que ya estás familiarizado por haber aparecido en entregas anteriores de la serie, es posible que disfrutes de la exploración de los personajes que se ofrece aquí.

Toma tu turno

(Image credit: Koei Tecmo)

Me han gustado mucho los cambios que aporta Visions of Four Heroes para agilizar cada campaña. La expansión te lleva de batalla en batalla de forma ágil, en gran parte gracias a un ingenioso uso del mapa del mundo del juego base.

Cada una de las cuatro campañas se desarrolla en una pequeña parte de dicho mapa y, entre las batallas a gran escala, pasarás a un sencillo modo estratégico en el que moverás tu ejército contra el de tus enemigos. Al entrar en contacto con ellos, iniciarás pequeñas escaramuzas en las que normalmente tendrás que derrotar a un número determinado de oficiales enemigos o capturar varias bases.

Completar con éxito estas escaramuzas disminuirá el ejército y la moral del enemigo antes de la gran batalla que tendrá lugar en un número determinado de turnos (cada escaramuza en la que participes reduce el número de turnos en uno). Al completarlas, también obtendrás tácticas secretas, como tormentas eléctricas o formaciones que aumentan las estadísticas, que te ayudarán aún más.

Es una forma inteligente de reducir la experiencia de Dynasty Warriors Origins a una experiencia más manejable. Dicho esto, cada una de las cuatro campañas tiene bastante contenido, con una duración de entre tres y cuatro horas cada una.

También puedes regresar a la posada, tu centro de operaciones en Visions of Four Heroes, para aceptar desafíos de los oficiales o participar en diversas batallas de entrenamiento. Las recompensas por ello también merecen la pena, ya que incluyen desde poderosas armas hasta valiosos puntos de habilidad que se pueden gastar para desbloquear ventajas exclusivas del DLC, como nuevas habilidades y formaciones de tropas.

Duda persistente

(Image credit: Koei Tecmo)

En general, creo que Visions of Four Heroes es una expansión formidable que añade mucho valor y diversión a la ya excelente base de Dynasty Warriors Origins. Un par de tipos de armas y oficiales aliados totalmente nuevos también mejoran el juego, ya que ofrecen aún más formas de jugar. Es una pena que Ziluan siga siendo el único personaje jugable del juego y que siga siendo increíblemente aburrido.

He aceptado la decisión de Omega Force de cambiar a un único protagonista para Origins. Al menos, esto ha permitido al desarrollador cambiar en cierta medida la forma en que cuenta su versión de Romance of the Three Kingdoms. Sin embargo, creo que el concepto se ha manejado mejor en otras franquicias de Koei Tecmo, como Nioh y Rise of the Ronin, donde al menos podemos crear un personaje que encaje en el contexto de los acontecimientos históricos.

Una oportunidad realmente perdida para este DLC en particular es el uso que hace de Zhuhe, otra Guardiana de la Paz que aparecía periódicamente en el juego base para ofrecer orientación a Ziluan. En Visions of Four Heroes, Zhuhe está disponible como oficial compañera y, por lo tanto, se puede jugar ocasionalmente cuando su medidor alcanza el máximo. Durante aproximadamente medio minuto.

Sin embargo, creo que habría sido genial añadirla como personaje totalmente jugable, dado que pertenece a la misma facción que nuestro héroe principal. O, como mínimo, el juego podría haber sido mucho menos estricto en cuanto a quiénes podemos controlar en el campo de batalla y cuándo.

No es un desastre; Origins y Visions of Four Heroes siguen siendo algunos de los juegos con los que más me he divertido durante el último año. Solo espero que se corrijan un poco el rumbo en los futuros juegos de Dynasty Warriors, aunque solo sea para reintroducir el encanto descarado que me ayudó a enamorarme de la serie en primer lugar.

Ya era genial, ahora es aún mejor

(Image credit: Koei Tecmo)

Entonces, ¿deberías comprar Visions of Four Heroes? A pesar de algunos problemas sin resolver que tengo con Dynasty Warriors Origins en su conjunto, sigo recomendando encarecidamente esta expansión si te gustó el juego base.

Presenta lo mejor del combate de Origins, con conflictos a gran escala magníficamente diseñados, batallas secundarias eficazmente optimizadas y algunas novedades estupendas en cuanto a tipos de armas, formaciones, habilidades y mucho más.

Si no eras fan de Origins desde el principio, no hay mucho aquí que te haga cambiar de opinión, pero puedo decir con alegría que es más de lo mismo (en su mayor parte) de la mejor manera posible.

