Vaya, parece que Walmart acaba de filtrar un par de juegos espectaculares de GameCube para Nintendo Switch Online

La cadena minorista estadounidense Walmart podría haber revelado dos próximos títulos de GameCube para Nintendo Switch Online.

Metroid Prime 2: Echoes y Pikmin 2 aparecieron en una imagen promocional.

Nintendo aún no ha ofrecido detalles oficiales, así que, por ahora, hay que tomar esta información con cautela.

¿Se vienen "nuevos" juegos de GameCube para Nintendo Switch Online? Parece que sí y Walmart habría sido el culpable de filtrar dichos títulos.

Si fuera cierto, estaría encantado, ya que sin duda se encuentran entre los mejores juegos de la consola.

Según ha descubierto VGC, en la página web de la cadena minorista apareció una imagen promocionando el servicio Nintendo Switch Online. La imagen muestra una serie de carátulas de juegos que están disponibles a través del servicio de suscripción y sus numerosas bibliotecas retro.

Sin embargo, hay dos excepciones: Metroid Prime 2: Echoes y Pikmin 2, ninguno de los cuales está disponible a través de la biblioteca GameCube Classics ni ha sido anunciado para el servicio.

Sin ninguna declaración por parte de Nintendo, no podemos decir por ahora si esta imagen promocional es real o solo un boceto creado por Walmart. La imagen incluye la iconografía de la ESRB y el texto legal en la parte inferior derecha, lo que podría darle cierta credibilidad.

Recientemente he argumentado que, en mi opinión, la actual línea de GameCube de NSO no muestra lo mejor de la consola, y estos dos juegos son precisamente lo que la biblioteca podría aprovechar más. Pikmin 2 es una maravillosa evolución del innovador original, y Metroid Prime 2: Echoes es, bueno, en mi opinión, uno de los mejores juegos de la serie.

La biblioteca de GameCube Classics no ha estado exenta de sorpresas. Wario World fue una elección acertada y no formaba parte de la lista inicial anunciada. Esperamos que haya más sorpresas como esta en el futuro, incluyendo estos dos títulos estrella que pueden (o no) llegar pronto.

