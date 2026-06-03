"Until Dawn 2" es oficial, pero lo desarrolla un nuevo estudio...

Se ha anunciado que "Until Dawn 2" saldrá en 2027

El juego lo está desarrollando Firesprite Games, en lugar de Supermassive Games

La historia sigue a un equipo de cazafantasmas que se enfrenta a un horror de la vida real en una isla tropical

Se ha anunciado una secuela de *Until Dawn*, pero el sucesor del clásico de terror de 2015 no lo están desarrollando los creadores originales, Supermassive Games.

Revelado durante el State of Play de Sony el 2 de junio, *Until Dawn 2* estará a cargo de Firesprite Games, el estudio responsable de *Horizon: Call of the Mountain*, que fue el primer juego lanzado por el equipo.

«Al igual que muchos de ustedes, varios de nosotros en el equipo somos grandes fans del Until Dawn original, así que poder desarrollar la secuela ha sido un sueño hecho realidad», dijo Firesprite en una publicación del blog de PlayStation.

Latest Videos From Watch full video here:

«Parte de nuestra misión desde el primer día ha sido honrar ese ADN fundamental: el drama de los personajes, las decisiones difíciles y esos momentos de terror inolvidables que hicieron que el primer juego fuera tan especial.

Al igual que el juego original, Until Dawn 2 contará con un grupo de amigos, solo que esta vez estarán aislados en una isla tropical. El grupo es un equipo de cazadores de fantasmas detrás del programa ficticio Dead True, pero pocos saben que sus videos y hallazgos sobrenaturales son un montaje. Todo eso cambia cuando se topan con un horror de la vida real en la isla y, al parecer, tendrán que aguantar hasta el amanecer para escapar.

Until Dawn 2 - Announce Trailer | PS5 Games - YouTube Watch On

«Tras firmar un contrato con una gran cadena de televisión, el equipo es enviado a una isla tropical abandonada para rodar su primer episodio con financiación completa. Al principio, todo es sol, arena y secretos… además de un drama nada apto para el trabajo, a medida que sus complicadas relaciones salen a la luz», adelanta Firesprite.

«Por supuesto, esta hermosa isla esconde mucho más de lo que parece. Bajo este exterior idílico se esconden secretos espantosos y desgarradores, centenarios y sedientos de venganza… y nuestro equipo ha aterrizado justo en medio de todo ello.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

«Puede que la búsqueda de “me gusta” los haya traído aquí, pero la supervivencia se convierte rápidamente en lo único que importa. ¿Los ayudarás a escapar para que le cuenten su historia al mundo, o se convertirán en otra leyenda embrujada más, reclamada por la isla?»

Una vez más, la secuela ofrecerá decisiones difíciles y consecuencias de vida o muerte que tendrán un efecto mariposa a lo largo del resto de la historia. El tráiler transmite esa clásica vibra de slasher de terror, de la que siempre soy fan, y estoy ansioso por ver cómo se desarrolla la historia. Ah, y parece que el Dr. Hill está de vuelta para ofrecer algunos comentarios espeluznantes más.

Firesprite ha confirmado que en los próximos meses se darán a conocer más detalles de la historia y se profundizará en la jugabilidad de Until Dawn 2. El lanzamiento del juego está previsto para 2027.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡No olvides hacer clic en el botón "Seguir"!