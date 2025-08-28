UNO Wonder llega a móviles: más de 100 destinos y diversión sin conexión

¿Habías escuchado hablar de Mattel163, el estudio de desarrollo y publicación, resultado de la empresa conjunta entre Mattel y NetEase? Si tu respuesta fue negativa, no te preocupes, pues pronto comenzarás a escuchar más de ella. Ya que anunció el lanzamiento de "Uno Wonder", un nuevo juego para dispositivos móviles inspirado en el clásico juego de cartas.

Mattel163, el estudio de desarrollo y publicación, resultado de la empresa conjunta entre Mattel, Inc. y NetEase, anunció el lanzamiento de UNO Wonder™, el nuevo juego para móviles inspirado en el clásico juego de cartas de Mattel.

Diseñado para una experiencia relajada y de juego individual, UNO Wonder está pensado para jugadores que buscan diversión en cualquier momento y lugar, sin necesidad de conexión a Internet.

Los jugadores podrán pre-inscribirse en App Store y Google Play hasta el 17 de septiembre, fecha de su lanzamiento mundial, para desbloquear recompensas exclusivas dentro del juego.

(Image credit: Mattel163)

Características principales de UNO Wonder:

Explora el mundo de UNO: vive una aventura en crucero por más de 100 destinos icónicos y juega partidas con escenarios emblemáticos como telón de fondo.

Desbloquea reglas exclusivas: juega el clásico UNO o agrega emoción con reglas nuevas y batallas contra jefes que cambian el ritmo del viaje.

Juega solo o con amigos: disfruta de una experiencia en solitario a tu propio ritmo o compite en el modo multijugador en tiempo real.

Recompensas exclusivas de prerregistro: los jugadores obtendrán un marco de avatar, efectos animados y más al registrarse antes del lanzamiento. Además, quienes ya disfrutan de UNO, Mobile, Phase 10 Mobile y Skip-Bo Mobile recibirán bonificaciones especiales.

Con este lanzamiento, Mattel163 reafirma su compromiso por seguir expandiendo la diversión de los juegos clásicos a nuevas generaciones, ahora con una propuesta digital y accesible para todos.